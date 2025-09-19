ΠΑΟΚ - Ντέρμπι 79-67: Έκανε το πρώτο βήμα

Δημήτρης Οικονόμου
ΠΑΟΚ Ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 79-67 της Ντέρμπι και πλέον απέχει δύο βήματα από τους ομίλους του BCL. Επόμενος αντίπαλός του η Μπούρσασπορ.

Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά που χρειαζόταν στον προημιτελικό των προκριματικών του Basketball Champions League που διεξάγονται στη Βουλγαρία, επικρατώντας της Ντέρμπι με 79-67 και παίρνοντας την πρόκριση για την τετράδα.

Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπούρσασπορ, που λίγο νωρίτερα είχε κερδίσει με 81-74 της Μπραουνσβάιγκ. Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» από το δεύτερο κιόλας δεκάλεπτο και πλέον θέλει ακόμα δύο νίκες για να μπει στους ομίλους της διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Μπεν Μουρ, που σημείωσε 17 πόντους με 6/7 δίποντα, μαζί με 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και ένα μπλοκ, με ισάριθμο λάθος.

 

Διψήφιοι επίσης οι Τόμας Ντίμσα με 12 (4/6 τρίποντα), Νίκος Περσίδης με 11 και Στέφεν Μπράουν, Κλίβελαντ Μέλβιν με 10.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 45-31, 63-45, 79-67

PAOK matecoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Cleveland Melvin *24:32103/933.3%1/333.3%2/633.3%2/2100%25702111512
6Antonis Koniaris09:4000/20%0/10%0/10%0/00%01110110-100
10Diamantis Slaftsakis10:1752/2100%2/2100%0/00%1/1100%00000110-75
16Thodoris Zaras05:4800/10%0/10%0/00%0/00%00012000-30
17K. J. Jackson23:0541/812.5%1/520%0/30%2/2100%10100210-20-3
18Marvin Jones20:3283/560%3/560%0/00%2/450%03311201147
20Nikos Persidis *19:18114/4100%1/1100%3/3100%0/10%134233002813
22Konstantinos Iatridis01:4000/00%0/00%0/00%0/00%00000000-20
25Stephen Brown *20:06104/757.1%3/560%1/250%1/333.3%022532101511
26Giorgos Fillios17:1221/425%1/250%0/20%0/00%0112000012
33Ben Moore *24:17176/785.7%6/785.7%0/00%5/683.3%426221311326
44Tomas Dimsa *23:33124/757.1%0/10%4/666.7%0/00%000430102614
Team/Coaches11200
TOTAL2007928/5650%18/3354.6%10/2343.5%13/1968.4%918271816139389

@Photo credits: FIBA
     

