Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 79-67 της Ντέρμπι και πλέον απέχει δύο βήματα από τους ομίλους του BCL. Επόμενος αντίπαλός του η Μπούρσασπορ.

Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά που χρειαζόταν στον προημιτελικό των προκριματικών του Basketball Champions League που διεξάγονται στη Βουλγαρία, επικρατώντας της Ντέρμπι με 79-67 και παίρνοντας την πρόκριση για την τετράδα.

Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπούρσασπορ, που λίγο νωρίτερα είχε κερδίσει με 81-74 της Μπραουνσβάιγκ. Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» από το δεύτερο κιόλας δεκάλεπτο και πλέον θέλει ακόμα δύο νίκες για να μπει στους ομίλους της διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Μπεν Μουρ, που σημείωσε 17 πόντους με 6/7 δίποντα, μαζί με 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και ένα μπλοκ, με ισάριθμο λάθος.

Διψήφιοι επίσης οι Τόμας Ντίμσα με 12 (4/6 τρίποντα), Νίκος Περσίδης με 11 και Στέφεν Μπράουν, Κλίβελαντ Μέλβιν με 10.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 45-31, 63-45, 79-67