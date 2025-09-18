AEK: Η «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα του θρίλερ κόντρα στη Φενέρ
Η ΑΕΚ... κοίταξε στα μάτια την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ και έπαιξε μαζί της παράταση, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες τελικά με 102-102. Ο κόσμος που βρέθηκε στη SUNEL Arena απόλαυσε το θέαμα των δύο ομάδων και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ δημιούργησε την παρακάμερα αυτού του φοβερού παιχνιδιού.
Οι κορυφαίες φάσεις του παιχνιδιού, οι αντιδράσεις των πρωταγωνιστών και η όμορφη ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος, έγιναν ένα σε ένα όμορφο video. Ένα ματς που ο Φρανκ Μπάρτλεϊ σταμάτησε στους 30 πόντους και η Ένωση άγγιξε τη νίκη. Μεγάλο εμφάνιση έκαναν και οι Αρμς και Σίλβα, τρομάζοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Δείτε την παρακάμερα της ΑΕΚ
