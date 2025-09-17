Ο Άντονις Αρμς είπε να κατεβάσει τον γενικό στον Μπέικοτ.

Εντυπωσιακός σε επίθεση και άμυνα ο Αρμς. Ο forward της ΑΕΚ πήρε τα βήματα του Μπέικοτ και τον... κέρασε ένα εντυπωσιακό μπλοκ για να έχει να το θυμάται.

Σίγουρα ο Αρμς θα προσφέρει πολλές όμορφες φάσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν στο παρκέ, με τα πρώτα του δείγματα να είναι εξαιρετικά.

Δίνει λύσεις και στις δύο μεριές του παρκέ και θα αποτελέσει ένα από τα... όπλα στη φαρέτρα του Ντράγκαν Σάκοτα για τη νέα σεζόν.