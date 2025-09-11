Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε τον κόσμο του για τα εισιτηρια που θα διαθέσει για τον πρώτο αγώνα στα προκριματικά του Basketball Champions League, που θα γίνει στη Βουλγαρία.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει τη δική του «μάχη» για την είσοδο στο Basketball Champions League αντιμετωπίζοντας την Ντέρμπι στις 19 Σεπτεμβρίου (21:00) στα προκριματικά.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 400 εισιτήρια στους φιλάθλους της για το πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Βουλγαρία.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων ενόψει των προκριματικών του Basketball Champions League που θα διεξαχθούν στην πόλη Samokov της Βουλγαρίας.

Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να διαθέσει στους φιλάθλους του, μέχρι και 400 εισιτήρια, για τον αγώνα απέναντι στην SC Derby από το Μαυροβούνιο, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στη Samelyon Arena, στο Samokov.

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του BCL, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15/9, να καταβάλλουν το αντίτιμο του εισιτηρίου (11€) με κατάθεση στον λογαριασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ (τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ: GR 9001722120005212043379874)

και στη συνέχεια να στείλουν email με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας) και το αποδεικτικό κατάθεσης στη διεύθυνση [email protected].

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από τις 17/9 και η παραλαβή τους θα γίνει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί, στο κινητό του κατόχου ή εναλλακτικά από τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέχρι και την Πέμπτη 18/9.

Σημαντικές διευκρινίσεις…

Η διάθεση των εισιτηρίων για λόγους ασφαλείας, γίνεται από τις ομάδες και αφού προηγουμένως αιτηθούν προς τους διοργανωτές τον αριθμό εισιτηρίων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν.

Το κόστος κάθε εισιτηρίου είναι 11€ και πρόκειται για εισιτήρια ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση πρόκρισης του ΠΑΟΚ, οι φίλαθλοι που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν και τα επόμενα παιχνίδια (21/9 θα διεξαχθεί ο ημιτελικός και 23/9 ο τελικός) θα χρειαστεί να προμηθευτούν νέο εισιτήριο, ακολουθώντας παρόμοια διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες: 2310472551, 2310472561 (καθημερινά: 10:00-18:00)».