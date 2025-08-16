Η Τριέστε ενισχύθηκε με την απόκτηση του Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον, πρώην πρωταθλητή του NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος.

Ο 32χρονος παίκτης φέρνει μαζί του πλούσια εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς το 2022.

Μετά τον τίτλο του, αγωνίστηκε σε Λος Άντζελες Λέικερς, Γιούτα Τζαζ και Σακραμέντο Κινγκς, ενώ πιο πρόσφατα φόρεσε τη φανέλα των Capitanes de Ciudad de México. Τώρα, ο Τοσκάνο-Άντερσον μετακομίζει στην Ιταλία για να ενισχύσει την Τριέστε που προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Basketball Champions League.

Την περασμένη σεζόν, ο Τοσκάνο-Άντερσον είχε μέσο όρο 17,2 πόντους και 7,5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, δείχνοντας την ικανότητά του και στις δύο πλευρές του παρκέ.