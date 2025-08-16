Τριέστε: Ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην πρωταθλητή του NBA, Τοσκάνο-Άντερσον
Η Τριέστε ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου Μεξικανού φόργουορντ Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον, πρώην πρωταθλητή του NBA.
Ο 32χρονος παίκτης φέρνει μαζί του πλούσια εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς το 2022.
JUAN T— Golden State Warriors (@warriors) December 4, 2021
ARE YOU KIDDING?!?!?! pic.twitter.com/2lnKbB9KjT
Μετά τον τίτλο του, αγωνίστηκε σε Λος Άντζελες Λέικερς, Γιούτα Τζαζ και Σακραμέντο Κινγκς, ενώ πιο πρόσφατα φόρεσε τη φανέλα των Capitanes de Ciudad de México. Τώρα, ο Τοσκάνο-Άντερσον μετακομίζει στην Ιταλία για να ενισχύσει την Τριέστε που προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο Basketball Champions League.
Την περασμένη σεζόν, ο Τοσκάνο-Άντερσον είχε μέσο όρο 17,2 πόντους και 7,5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, δείχνοντας την ικανότητά του και στις δύο πλευρές του παρκέ.
