Χαραλαμπόπουλος: «Ο κόουτς Σάκοτα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου»
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, από το βράδυ της Δευτέρας (12/8) αποτελεί και επίσημα πλέον παίκτη της ΑΕΚ, έχοντας συμφωνήσει με την πλευρά της «Ένωσης» ενώ παράλληλα στοχεύει να επιστρέψει μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ως παίκτης της Τουρκ Τέλεκομ κόντρα στον Άρη στην αρχή της περασμένης σεζόν.
Ο 28χρονος Έλληνας φόργουορντ, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του «δικεφάλου» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον λόγο όπου είπε το «ναι» και από τη νέα χρονιά θα βρίσκεται στο σύνολο του Ντράγκαν Σάτοκα.
Τι δήλωσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος#aekbc #charalampopouloshttps://t.co/XmOmlqdypM— AEK BC (@aekbcgr) August 13, 2025
«Έρχομαι στην ομάδα για να βοηθήσω όσο μπορώ, ώστε να πετύχει τους στόχους της».
-Για τον προσωπικό του στόχο:
«Προφανώς, επιθυμία μου είναι να εμφανιστώ όσο καλύτερος γίνεται, μετά τον τραυματισμό που είχα στις αρχές της περασμένης περιόδου».
-Για το «ναι» στην ΑΕΚ:
«Είναι γεγονός, ότι ο Κόουτς Σάκοτα έδειξε από την πρώτη στιγμή πόσο πολύ ήθελε να δουλέψουμε μαζί, και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου».
