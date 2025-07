Ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει το ταξίδι του στο φετινό BCL από τη Βουλγαρία, όπου θα πραγματοποιηθούν οι προκριματικοί αγώνες της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ, μετά την εντυπωσιακή του πορεία στο FIBA Europe Cup όπου έφτασε μέχρι τους τελικούς, ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν που θα τον βρει να διεκδικεί μία θέση στη φάση των ομίλων του BCL.

Όπως έγινε γνωστό, τα παιχνίδια των προκριματικών θα διεξαχθούν στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στην πόλη Σαμόκοβ, με το πρώτο παιχνίδι του «δικεφάλου» να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Αντίπαλος υπενθυμίζουμε είναι η Ντέρμπι Στουντέτσκι από το Μαυροβούνιο.

Στη συνέχεια, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μπούρσασπορ (πρώην ομάδα του Ζντοβς) ή Μπραουνσβάιγκ, ενώ αν οι Θεσσαλονικείς φτάσουν ως τον τελικό, θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Ρέτζιο Εμίλια, Μπίτολα Πελιστέρ, Οραντέα ή Αντβέρπ.

Στο ίδιο μέρος θα διεξαχθούν συνολικά ακόμη δύο όμιλοι προκριματικών όπου μεταξύ άλλων θα συμμετέχει και η ΑΕΚ Λάρνακας.

🚨 The city of Samokov, Bulgaria will be hosting this season's #BasketballCL Qualification Round Tournaments! All info available through the link below ⬇