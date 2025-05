Δύο διαφορετικές... οπαδικές σχολές, ένα εντυπωισακό «πάντρεμα». Οι φίλαθλοι της Μάλαγα πανηγύρισαν την κατάκτηση του BCL και η κερκίδα τους κέρδισε τις εντυπώσεις όσων βρέθηκαν στη Sunel Arena. Το Gazzetta κατέγραψε τους πανηγυρισμούς ενώ μίλησε μαζί με τους Ισπανούς για την εντυπωισακή ατμόσφαιρα που υπήρξε στο Final Four, μαζί με τον κόσμο της ΑΕΚ.

Όσοι βρέθηκαν στη Sunel Arena το βράδυ της Παρασκευής ώστε να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό της ΑΕΚ με τη Μάλαγα, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μία από τις πιο εντυπωσιακές ατμόσφαιρες που έχουν υπάρξει σε ελληνικά γήπεδα.

Η Sunel Arena θύμιζε πραγματικό… ηφαίστειο με τους χιλιάδες φίλους της Ένωσης να έχουν δημιουργήσει μία πραγματικά καυτή ατμόσφαιρα. Σε μία γωνία ωστόσο του γηπέδου, ένα σύνολο των φιλάθλων που βρίσκονταν στην arena ξεχώριζε από τους υπόλοιπους.

Ένα σύνολο περίπου 250 ατόμων που λειτουργούσε σε πλήρη αρμονία και συγχρονισμό, έχοντας μάλιστα μαζί πέρα από τα κασκόλ τους, πνευστά και κρουστά μουσικά όργανα! Μία κανονική μπάντα που ανάμεσα στην «κιτρινόμαυρη» ένταση έδινε έναν διαφορετικό… πράσινο και ισπανικό τόνο.

Αυτοί ήταν οι φίλαθλοι της Μάλαγα, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ανδαλουσία μέχρι τα Λιόσια και τη Φυλή ώστε στηρίξουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. Μπορεί στην Ελλάδα η οπαδική νοοτροπία να ακολουθεί τις γραμμές του… This is the Balkans η οποία θέτει μία κατάσταση «πολέμου» στο γήπεδο ώστε να δημιουργηθεί η καυτή ατμόσφαιρα που θα «σπάσει» το ηθικό του αντιπάλου, ωστόσο οι Ισπανοί κέρδισαν την παραδοχή όλων καθώς έδειξαν πως η ατμόσφαιρα σε έναν αγώνα μπορεί να είναι εντυπωσιακή και να θυμίζει περισσότερο γιορτή παρά πεδίο μάχης.

Το σύνολο το Ιβόν Ναβάρο κατάφερε να πάρει τελικά την πρόκριση αφού νίκησε με 71-65 και έστειλε την ΑΕΚ στον μικρό τελικό. Εκεί οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησαν της Τενερίφης 77-73 ενώ λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας, το… πάρτι στις κερκίδες είχε ξεκινήσει με ένα πολύ ιδιαίτερο «πάντρεμα» ανάμεσα στην ιβηρική και τη βαλκανική χερσόνησο.

Η... κοινή εξέδρα

Οι φίλαθλοι της Μάλαγα που έφτασαν στο γήπεδο πριν τελειώσει ο μικρός τελικός, άρχισαν να παίζουν με τα όργανά τους και συνεργάστηκαν με τους φιλάθλους του «δικεφάλου», δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο θέαμα.

Η ίδια συνθήκη, αλλά σε μικρότερο βαθμό, επαναλήφθηκε και λίγη ώρα αργότερα, όταν η μουσική την οποία έπαιζε η μπάντα, θύμιζε κάποιο από τα συνθήματα της «Βασίλισσας», την ώρα του μεγάλου τελικού.

Μάλιστα, ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων όχι μόνο δεν υπήρξε κάποιο θλιβερό επεισόδιο αλλά εν αντιθέσει υπήρξαν ανταλλαγές σε κασκόλ, με τις δύο πλευρές να μένουν εντυπωσιασμένες η μία από την άλλη και τον ξεχωριστό τρόπο που είχαν ώστε να δημιουργήσουν την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που χαρακτήρισε τις περασμένες ημέρες τα παιχνίδια του BCL!

Οι Ισπανοί μετά τη λήξη του τελικού και τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση, πέρασαν αρκετή ώρα παίζοντας μουσική στη Sunel Arena και πανηγυρίζοντας μαζί με τους παίκτες.

Το Gazzetta, πέρα από τα βίντεο την ώρα τον πανηγυρισμών, κατάφερε να έρθει σε επαφή με κάποιους από τους φιλάθλους της Μάλαγα, η οποίοι μίλησαν για το πως βίωασν το Final Four και υπογράμμισαν την τρομερή ατμόσφαιρα που επικρατούσε στη Sunel Arena σε όλη τη διάρκεια αυτού του τριημέρου.