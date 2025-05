Ο Ρέιζον Τάκερ κάρφωσε εντυπωσιακά με μεγάλο άλμα σε αιφνιδιασμό και ξεσήκωσε τον κόσμο της «Ένωσης».

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Τενερίφη στο πλαίσιο του μικρού τελικού του BCL στη Sunel Arena όπου πραγματοποποιήθηκε το Final Four της φετινής διοργάνωσης.

Ο Ρέιζον Τάκερ, πρόσφερε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα του Fina Four καθώς με τον «δικέφαλο» να βγαίνει στον αιφνιδιασμό, ο παίκτης του Ντράγκαν Σάκοτα πάτησε δυνατά και... απογειώθηκε για να μειώσει σε 26-13 και να δώσει το... δύναμη στον κόσμο να συνεχίσει να τραγουδάει από τις κερκίδες.

