Ισπανικό Μέσο για ατμόσφαιρα SUNEL Arena: «Οι παίκτες της Μάλαγα δεν βίωσαν ποτέ κάτι ανάλογο»

Μέσο της Μάλαγα στάθηκε στην φοβερή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη SUNEL Arena.

Ο κόσμος των «κιτρινόμαυρων» δεν... κρατιέται ενόψει Final Four του BCL και θέλει να είναι δίπλα στον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του. Όπώς ενημερωθήκατε και στο Gazzetta, πάνω από 7.000 φίλαθλοι της «Βασίλισσας» (λόγω επιστροφών εισιτηρίων των αντιπάλων) αναμένεται να βρεθούν στο γήπεδο, ενώ όπως φαίνεται πλέον, το final four οδεύει σε sold out.

Η ΑΕΚ είναι αήττητη φέτος στο... κάστρο της στη SUNEL Arena στο ΒCL, κάτι που φαίνεται πως ξέρουν πολύ καλά και τα Μέσα της Μάλαγα, της ομάδας που θα κοντραριστεί με την Ένωση στον ημιτελικό (21:00).

«Τίποτα δεν εγγυάται τον τίτλο στην Αθήνα, το περιβάλλον θα είναι εχθρικό και αυτό το γκρουπ παικτών δεν έχουν βιώσει ποτέ κάτι ανάλογο με αυτό που αναμένεται να συναντήσουν στα Άνω Λιόσια» έγραψε η «Malaga Hoy» που προετοίμασε την ομάδα του Ναβάρο για την ατμόσφαιρα που θα συναντήσει.