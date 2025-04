Χέιλ στο Gazzetta: «Ευλογημένος που έζησα τέτοια ατμόσφαιρα, αφιερωμένο στην μητέρα μου» (vid)

Ο Χάντερ Χέιλ μίλησε στο Gazzetta μετά τον θρίαμβο της ΑΕΚ επί της Ναντέρ και αποθέωσε την ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena, στάθηκε στη νοοτροπία της ομάδας, αλλά και στον περίφημο πανηγυρισμό του.

Η ΑΕΚ το έκανε ξανά. Απολαύσαμε άλλον έναν θρίαμβο της ΑΕΚ επί της Ναντέρ στο Game 3. Η αρμάδα του Σάκοτα ήταν εντυπωσιακό και αντάμειψε τον κόσμο της ομάδας που έκανε το sold out στη SUNEL Arena.

Το 104-69 δείχνει το τι έγινε στο παρκέ και με ποιο τρόπο η Ένωση... διέλυσε την αντίπαλο της. Ο Χάντερ Χέιλ βγήκε για άλλη μια φορά μπροστά και ήταν ξανά πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ με 23 πόντους. Έδωσε λύσεις και στη δημιουργία με 7 ασίστ, ενώ τελείωσε με 5/11 τρίποντα και 26 στην αξιολόγηση.

Καθοριστικός σε άλλη μια σπουδαία βραδιά της Βασίλισσας. Ο Αμερικανός bomber μίλησε στο Gazzetta μετά το τέλος και... έσταξε μέλι για τον κόσμο της ΑΕΚ, ενώ έβγαλε το καπέλο στον κόουτς Σάκοτα. Αναφέρθηκε στον πανηγυρισμό του και στην μητέρα του, ενώ έδειξε έτοιμος για το μεγάλο ματς με τη Μάλαγα και ας είναι ομάδα Euroleague όπως χαρακτηριστικά είπε.

Μου είχες πει σε προηγούμενη συνέντευξη πως θες να ζήσεις ατμόσφαιρα Opap Arena στο ποδόσφαιρο. Αλλά ποια η γνώμη σου για την εκπληκτική ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena απόψε; «Εκπληκτική ατμόσφαιρα, εκπληκτική. Ευλογημένος που το έζησα. Ήταν ωραίο. Σαν να ολοκληρώθηκε ένας κύκλος σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν. Και τώρα καταφέραμε και το ζήσαμε. Είμαι ευτυχισμένος για τους φιλάθλους, για τον προπονητή μας, για τους ανθρώπους στα αποδυτήρια.

Για άλλο ένα ματς είχες 20+ πόντους. Ποιο είναι το... μυστικό σου για άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι; «Συνεχίζω να βρίσκω τα σημεία μου και να παίζω με σωστό τρόπο. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα για το πως θα σφίξουμε την άμυνα μας και το κάναμε. Ήθελα να φέρω ενέργεια ερχόμενος από τον πάγκο και να αλλάξω λίγο το τέμπο του παιχνιδιού. Να βοηθήσω την ομάδα με όποιο τρόπο μπορώ. Όλη η ομάδα βοήθησε. Είπα στους συμπαίκτες μου μέσα στην εβδομάδα να μην τους νοιάζει πόσα λεπτά θα παίξουν, πόσο θα σκοράρουν. Όλοι είναι μέλη της ομάδας και θέλουμε να πάμε στο Final Four. Eίμαι πολύ ευτυχισμένος».

Για τον θρύλο της ΑΕΚ, τον προπονητή της, Ντράγκαν Σάκοτα, ανέφερε: «Είναι εκπληκτικός για εμάς. Το να έρθει πίσω μετά από τόσα χρόνια και να οδηγήσει την ομάδα σε άλλο ένα Final Four, είναι εκπληκτικό. Μας δίνει κίνητρο. Μας... πιέζει με διαφορετικούς τρόπους χωρίς να μας φωνάζει συνεχώς. Υπάρχει σεβασμός από όλη την ομάδα για τον Σάκοτα. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψε στην ΑΕΚ».

