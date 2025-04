Ο Χάντερ Χέιλ πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις στο σκοράρισμα το τελευταίο διάστημα και η ΑΕΚ πρέπει να πάρει το 100% από εκείνον στο μεγάλο ματς με τη Ναντέρ.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το ματς της χρονιάς την Τετάρτη κόντρα στη Ναντέρ (19:30). Μαζί με τον κόσμο της, η Βασίλισσα θα επιδιώξει να συνεχίζει το αήττητο σερί της στη SUNEL Arena και να κλείσει εισιτήριο για Final Four, το οποίο και θα διοργανώσει αν περάσει.

Στο Game 3 (από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων) αναμένεται να γίνει και το sold out, αφού ο κόσμος της Ένωσης δεν... κρατιέται για τη μεγάλη αναμέτρηση και έχουν μείνει λιγότερα από 500 εισιτήρια απούλητα.

Η Βασίλισσα διαθέτει αρκετό επιθετικό ταλέντο για να λυγίζει τη Ναντέρ στην κατάμεστη SUNEL Arena. To Gazzetta στέκεται στον Χάντερ Χέιλ που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και αναμένεται να έχει για άλλη μια φορά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Likes hunting you down the aisle

Finishes strong

Walks away with prevail

Name is Hunter, surname is Hale 🤫#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/cVy7sIa8Yp