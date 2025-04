Η Ναντέρ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, επικράτησε της ΑΕΚ με 82-70 και έστειλε τη σειρά των προημιτελικών σε Game 3 στη SUNEL Arena (23/4).

Δεν μπόρεσε να κλειδώσει την πρόκριση στο Final Four η ΑΕΚ. Η ομάδα του Σάκοτα ηττήθηκε με 82-70 από τη Ναντέρ στο Game 2 και έτσι το εισιτήριο για το Final Four θα κριθεί στις 23 Απρίλη στη Sunel Arena. Ορισμένα κενά διαστήματα της Ένωσης έπαιξαν τον ρόλο τους για το τελικό αποτέλεσμα.

Για τους νικητές ο Χάουαρντ είχε 22 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Σένε μέτρησε 18 και ο Ροντρίγκεζ τελείωσε με 12 πόντους. Στον αντίποδα για τους κιτρινόμαυρουτς ο Χέιλ σταμάτησε στους 19 πόντους.

Το ματς παρακολούθησε από κοντά ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάκης Αγγελόπουλος. Για άλλη μια φορά βρέθηκε δίπλα στην ομάδα του σε εκτός έδρας ματς στην Ευρώπη.

Η Μάλαγα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού στο Final Four.

Ο Χαμπ με τρίποντο έκανε το 3-7 για την ΑΕΚ στο 3'. Ο Νετζήπογλου ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς και έφτασε τους 5 πόντους για το 6-10 της Ένωσης με τρίποντο από τη γωνία. Ο Σάκοτα είχε διαβάσει το παιχνίδι της Ναντέρ και η άμυνα της Βασίλισσας έκανε τρομερή δουλειά. Ο Κουζμίνσκας έγραψε το 13-24 στο 9' και ανάγκασε τον προπονητή των Γάλλων να καλέσει timeout. Ο Χέιλ είχε την ευκαιρία να πάει ξανά σε διψήφιο τη διαφορά, αλλά αστόχησε σε τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο της πρώτης περιόδου, με το σκορ στο 10' να είναι 15-24.

Ο Ροντρίγκεζ μείωσε σε 19-25, όμως ο Χέιλ σκόραρε για τρεις για το 19-28. Η Ναντέρ βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και ο Σένε στον αιφνιδιασμό έγραψε το 25-28 στο 16', αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Ο Χέιλ έφτασε τους 12 πόντους και έγραψε το 25-31 στα μέσα του δεκαλέπτου.Ο Ροντρίγκεζ έδωσε προβάδισμα στη Ναντέρ για το 32-31 στο 17'. Ο Ροντρίγκεζ άρχισε να ζεσταίνεται και έκανε το 36-31, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Με σερί 17-2 οι Γάλλοι έκαναν το 42-33 στο ημίχρονο.

