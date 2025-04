Πρέντις Χαμπ και Χάντερ Χέιλ βρίσκονται στη λίστα των γκαρντ που θα διεκδικήσουν θέση στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν στο BCL.

Στο τέλος της σεζόν θα προκύψει και η κορυφαία πεντάδα της σεζόν - μεταξύ άλλων - στο BCL από την ψηφοφορία του κόσμου. Για τις θέσεις των γκαρντ έχει ανοίξει ήδη η ψηφοφορία και στη λίστα βρίσκονται οι Χάντερ Χέιλ και Πρέντις Χαμπ της ΑΕΚ. O πρώτος έχει 15.6 πόντους, 2.9 ασίστ, 3.3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο ανά ματς, ενώ ο δεύτερος μετρά 13.4 πόντους, 3.9 ασίστ και 3.4 ριμπάουντ, αλλά και 1.1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.

Εκτός από τους δύο γκαρντ της ΑΕΚ, υποψήφιοι για κορυφαία πεντάδα είναι οι Μπεσόν (Μανίσα), Κάρτερ (Μάλαγα), Κόουλ (Ρίτας), Κάμινγκς (Γαλατασαράι), Χουέρτας (Τενερίφη), Ένις (Μούρθια), Τζάκσον (Βίρτσμπουργκ), Κράμερ (Τενερίφη), Περλ (Σομπατέλι), Πέρι (Μάλαγα), Βιτάλ (Ντερτόνα), Φαν Μπεκ (Πετκιμσπόρ) και Γουίνστον (Ρέτζιο Εμίλια).

Στην κορυφαία πεντάδα θα βρεθούν δύο γκαρντ, δύο φόργουορντ και ένας σέντερ. Στο μέλλον θα μπορέσει ο κόσμος να ψηφίσει για τους φόργουορντ και τον σέντερ.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ναντέρ στο Game 3 (19:30) στη Sunel Arena την Τετάρτη 23 Απρίλη και ο νικητής προκρίνεται στο Final Four.

🚨 𝐕𝐎𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐍𝐎𝐖! 🚨 Vote now for the guards in the 2024-25 #BasketballCL Star Lineup, head to the website and select your favorite player - link below ⬇️