Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι κάρφωσε εντυπωσιακά στον αιφνιδιασμό μετά από alley oop του Χάντερ Χέιλ και βρέθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες φάσεις της εβδομάδας στο BCL.

Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει την πρόκριση στη φάση των «8» του BCL έχοντας επικρατήσει της Βίρτσμπουργκ με 84-77, παρά τις πολλές δυσκολίες που ταλαιπώρησαν το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα, με τη μεγάλη βοήθεια του κόσμου που βρέθηκαν στη Sunel Arena.

Στο Top 5 της εβδομάδας μάλιστα, βρίσκεται μεταξύ άλλων και ο ΡαϊΚουάν Γκρέι με το εντυπωσιακό alley oop κάρφωμα, ύστερα από πάσα του Χάντερ Χέιλ σε αιφνιδιασμό, στις αρχές της δεύτερης περιόδου.

📺 Grab the popcorn, it's time for this week's 𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐬 in the #BasketballCL! 😌



5️⃣ RaiQuan Gray - @aekbcgr 🇬🇷

4️⃣ Tyson Perez - @unicajaCB 🇪🇸

3️⃣ Kenneth Faried - @PallacReggiana 🇮🇹

2️⃣ Jayvon Graves - @rytasvilnius 🇱🇹

1️⃣ Ebuka Izundu - @GSBasketbol 🇹🇷 pic.twitter.com/zfVZCQgOQI