Ο Προμηθέας φιλοξένησε στο κλειστό «Δ. Τόφαλος» την ιταλική Τορτόνα γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 82-60, αποχαιρετώντας παράλληλα τις όποιες ελπίδες πρόκρισης για τα προημιτελικά του BCL.

Στο 0-4 υποχώρησαν οι Πατρινοί που είδαν τον Τζόρνταν Γουόκερ να ξεχωρίζει πετυχαίνοντας 12 πόντους, ενώ για τους Ιταλούς κορυφαίος ήταν ο Τζάστιν Γκόρχαμ που πέτυχε από την πλευρά του 21 πόντους αντίστοιχα.

Στο 2-2 βελτίωσε το ρεκόρ της η Τορτόνα η οποία θα παλέψει στις επόμενες δύο αγωνιστικές για την πρωτιά του ομίλου την οποία διεκδικεί και η ΑΕΚ.

Προμηθέας και Τορτόνα διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην Πάτρα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της φάσης των «16» του BCL.

Οι δύο ομάδες έδειξαν να αλληλοεξουδετερώνονται κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, με το θέαμα να περνά σε... δεύτερη μοίρα, κάτι που μαρτυρά και το 32-29 των πρώτων 20 αγωνιστικών λεπτών.

Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως οι φιλοξενούμενοι... πάτησαν γκάζι και «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη με συνοπτικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα οι Ιταλοί μέσα σε 8 λεπτά στην τρίτη περίοδο έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 29-10, μετατρέποντας το 35-35 σε 64-45, κάτι που επί της ουσίας μετέτρεψε και το υπόλοιπο του ματς σε... τυπική διαδικασία.

