Καράμπελας στο Gazzetta: «Με τον κόσμο δίπλα μας δεν χάνουμε από κανέναν, η... θυσία του ελληνικού κορμού»

Ο αμυντικός... εξολοθρευτής της ΑΕΚ κόντρα στη Βίρτσμπουργκ, Ζώης Καράμπελας μίλησε στο Gazzetta και υποκλίθηκε στον κόσμο της Ένωσης, ενώ στάθηκε και στην ευθύνη του ελληνικού κορμού της ομάδας.

Η ΑΕΚ έδειξε πως είναι αλύγιστη σε άλλο ένα ματς. Επέστρεψε από το -17, ανταπεξήλθε παρά την ίωση που ταλαιπώρησε πολλούς παίκτες της και στο τέλος θριάμβευσε επί της Βίρτσμπουργκ.

Ένας από τους παίκτες που έκαναν τη διαφορά και υπέγραψαν την πρόκριση στην 8άδα, ήταν ο Ζώης Καράμπελας. Στο... κόλπο του Σάκοτα με τους 4... κοντούς, ήταν ένας από τους πυλώνες της τελικής αντεπίθεσης της ΑΕΚ. Έπαιξε σπουδαία άμυνα, κόλλησε σαν βδέλλα σε κάθε αντίπαλο του, βούτηξε για κάθε μπάλα και έβγαλε ενέργεια πάνω στο παρκέ. Ένας αμυντικός... εξολοθρευτής για τη Βασίλισσα που κατέθεσε την ψυχή του για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Ο Έλληνας γκαρντ μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στον χαρακτήρα της ΑΕΚ στο ματς παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ενώ αποθέωσε την ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος της ομάδας. Πρόσθεσε πως οι Έλληνες και ο ελληνικός κορμός πρέπει να... θυσιαστεί για την ομάδα, ενώ ξεχώρισε τη σημασία της άμυνας και την συνεισφορά του κόουτς Σάκοτα και του Κουζμίνσκας στον οργανισμό.

Για το ότι η ΑΕΚ είναι αλύγιστη και ξεπερνά κάθε δυσκολία και εμπόδιο που θα βρεθεί στον δρόμο της, είτε αυτό είναι ίωση είτε είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά του αντιπάλου (+17): «Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε και κερδίσαμε το παιχνίδι αυτό. Όπως είπες και εσύ, είχαμε ένα διήμερο που περάσαμε πολύ δύσκολα. Υπήρχε μια ίωση στην ομάδα, αλλά σφίξαμε τα δόντια και τα καταφέραμε. Τιμή μου που είμαι δίπλα σε αυτά τα παιδιά, τους έχω για συμπαίκτες μου και χτίσαμε αυτό το πολύ ωραίο κλίμα. Καταφέραμε να γυρίσουμε αυτό το παιχνίδι που ήταν πολύ δύσκολο από την αρχή».

Για την φοβερή ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος της ΑΕΚ στη SUNEL Arena: «Είναι η κορυφαία ατμόσφαιρα της σεζόν... μέχρι την επόμενη. Πολύ σημαντικό για εμάς και ευχαριστούμε τον κόσμο που κατάφερε και ήρθε να μας υποστηρίξει. Όταν είναι ο κόσμος δίπλα μας, νιώθω ότι δεν μπορούμε να χάσουμε από κανέναν. Ξέρω πως κάποιο είναι δύσκολο να έρθουν. Όσο όμως είναι δίπλα μας, έρχεται εδώ και μας βοηθά, εμείς θα παίζουμε για αυτόν και θα δίνουμε το 100%. Έχουμε μια δυνατή σχέση με τον κόσμο μας και θα κάνουμε τα πάντα για την ομάδα. Ήταν μια δύσκολη περίοδο για μας και μπορέσαμε να τους δώσουμε χαρά.

«Ο ελληνικός κορμός να... θυσιαστεί για την ομάδα»

Για την τρομερή ευστοχία των Γερμανών στο ξεκίνημα: «Γνωρίζαμε ότι οι Γερμανοί παίζουν πολύ run n' gun, είναι πολύ εύστοχοι στα σουτ τριών πόντων. Παρόλο δεν ξεκινήσαμε καλά το ματς και νιώθαμε πως δεν έχουμε ενέργεια να ακολουθήσουμε, καταφέραμε να το φέρουμε στα μέτρα μας».

Για τον καθοριστικό ρόλο του στη ανατροπή της ΑΕΚ, την ενέργεια που βγάζει και την εντυπωσιακή άμυνα που έπαιξε σε κάθε κατοχή μαζί με τον Φλιώνη: «Ο Φλιώνης και εγώ πρέπει να το δείχνουμε και στα υπόλοιπα παιδιά. Οι Έλληνες και ο ελληνικός κορμός να... θυσιαστεί για την ομάδα και να κάνει τα πάντα για να φτάσει στη νίκη η ΑΕΚ. Το δείχνουμε σε κάθε ματς, βάζουμε τα κορμιά μας μπροστά. Είτε βάζουμε δύο πόντους, είτε είμαστε άποντοι, θα παλέψουμε σε κάθε φάση για να δείξουμε και στα υπόλοιπα παιδιά ότι αυτός είναι ο τρόπος».

«Μας αξίζει το Final Four με το μπάσκετ που παίζουμε»

Για το αν η ΑΕΚ βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση σε αυτό το σημείο της σεζόν: «Είμαστε σε ένα πολύ καλό μομέντουμ. Η ομάδα δεν έχει φτάσει το ταβάνι της. Δουλεύουμε καθημερινά. Στην επίθεση υπάρχει το ταλέντο, αλλά η άμυνα είναι ένα κομμάτι που δουλεύουμε πολύ. Όλοι προσπαθούμε να δείξουμε παραπάνω πράγματα στην άμυνα μας. Η άμυνα θα φέρει το τρόπαιο».

Για την τεράστια συνεισφορά του Σάκοτα ως ένας head coach θρύλος για την ΑΕΚ που κρατά πάντα ενωμένη την ομάδα και τον ηγέτη Κουζμίνσκας που δίνει το καλό παράδειγμα όλη τη σεζόν: «Ο Κουζμίνσκας θα παίξει και με ένα πόδι αν χρειαστεί για την ομάδα. Τώρα για τον κόουτς Σάκοτα ότι και να σου πω είναι λίγο. Ξέρει να διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Είναι ταλέντο αυτό που έχει και το πως μπορεί να κρατήσει την ομάδα. Νομίζω πως το έκανε για άλλη μια φορά».

Για τον στόχο της Ένωσης στο BCL: «Κλειδώσαμε τα play off. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτός. Επόμενος στόχος είναι η πρώτη θέση και από εκεί και πέρα, αν είμαστε πρώτοι θα παίξουμε με δεύτερο κάποιου ομίλου. Με πλεονέκτημα έδρας. Αυτό που σου έλεγα πριν για την έδρα, είναι πολύ σημαντικό. Όταν ο κόσμος είναι δίπλα μας εδώ, θεωρώ πως δεν μπορούμε να χάσουμε από κάποιον. Θα τα δώσουμε και πιστεύω μια θέση στο Final Four μας αξίζει με το μπάσκετ που παίζουμε. Τώρα αν φτάσουμε στο Final Four εκεί θα έχουμε δύο ματς. Δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω, αλλά προφανώς όλοι στο κεφάλι μας σκεφτόμαστε το κάτι παραπάνω».