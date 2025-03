Ο Ντράγκαν Σάκοτα έδωσε ρεσιτάλ κόντρα στη Βίρτσμπουργκ και με ένα κόλπο στην 4η περιόδο... υπέγραψε τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 84-77 της Βίρτσμπουργκ σε ένα ματς που βρέθηκε να χάνει με 17 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν το έβαλε κάτω παρά τα θέματα που είχαν αρκετοί παίκτες της με ιώσεις και έδειξε χαρακτήρα φτάνοντας στη σπουδαία ανατροπή και πρόκριση στην 8άδα του BCL. Μάλιστα είναι πλέον και το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση στη φάση των 16.

Για να έρθει αυτή η μεγάλη νίκη κόντρα και στα προβλήματα με τα φάουλ που φορτώθηκαν οι ψηλοί της ΑΕΚ(Ο Γκρέι και ο Κουζέλογλου είχαν από 3 στο ημίχρονο, ενώ ο πρώτος φορτώθηκε και 4ο νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο), αλλά και με την απουσία του Κουζμίνσκας, χρειάστηκε και η μαεστρία του Σάκοτα από τον πάγκο.

⚠️ First @aekbcgr lead of the game, we repeat: FIRST AEK LEAD OF THE GAME ⚠️#BasketballCL pic.twitter.com/150ttbFQkO