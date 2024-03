Ο Κουζμίνσκας πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση στον αγώνα κόντρα στη Χάποελ Χολόν και έγραψε ιστορία.

Η ΑΕΚ Betsson υποδέχτηκε την Τρίτη (5/4) τη Χάποελ Χολόν στο γήπεδο των Άνω Λιοσίων και ύστερα από ένα πραγματικό «θρίλερ» διάρκειας τριών παρατάσεων, ηττήθηκε από την ομάδα του Ισραήλ με 112-108.

Παρά αυτή την ήττα, ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας «έλαμψε» για τον δικέφαλο, σημειώνοντας συνολικά 40 πόντους ενώ παράλληλα μάζεψε και 10 ριμπάουντ. Με αυτόν τον τρόπο μάλιστα μπήκε στα βιβλία της ιστορίας του Basketball Champions League Καθώς έγινε ο πρώτο που έφτασε σε double double έχοντας 40 πόντους.

Μάλιστα η διοργάνωση θέλησε να τον τιμήσει φτιάχνοντας μία φωτογραφία όπου φαίνεται ο ίδιος να κρατάει έναν άβακα που πάνω του αναγράφεται το νούμερο 40 και από πίσω ως φόντο έχει την Ακρόπολη.

Ο Κουζμίσκας έγινε επίσης μόλις ο έκτος παίκτης που βάζει 40 πόντους σε αγώνα του BCL και βρίσκεται σε μία λίστα που συναντάει έναν παλιό γνώριμο της «βασίλισσας» και γενικότερα του ελληνικού μπάσκετ, τον Μπράιαν Ανγκόλα (41), ενώ επίσης υπάρχουν οι Ράιον Μπράουν (40), Μαρτίν Ζένο (42), Τζίμι Μπάρον (42) αλλά και ο Κάφερ Σάικς (43).

Δείτε τη χαρακτηριστική δημοσίευση

🚨 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲 🚨



King @MKuzminskas counted to 40, becoming only the 1st player with a 40-point double-double in #BasketballCL ever!