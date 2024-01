Η φάση των 16 στο BCL άρχισε και ήδη η δράση στους πρώτους αγώνες ήταν εντυπωσιακή.

Το BCL έφτασε στη φάση των ομίλων των κορυφαίων 16 της διοργάνωσης, με τις αναμετρήσεις να συνεχίζουν επί της ουσίας από εκεί που σταμάτησαν ως προς το θέαμα το οποίο προσφέρουν.

Μέσα στη λίστα των πιο εντυπωσιακών φάσεων, αυτή το Top 5, βρίσκεται στην τέταρτη θέση το alley oop του Τζο Ράγκλαντ για το Περιστέρι κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, αγώνας στον οποίο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν με τρίποντο... μαχαιριά να πάρουν το διπλό (75-77), ένα σουτ το οποίο καταλαμβάνει την κορυφαία θέση του βίντεο.

