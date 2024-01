Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έφεραν το... χιόνι στο «Παλατάκι» με τα χιλιάδες λευκά χαρτάκια που εκτοξεύτηκαν πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Τόφας.

Ο... τελικός του ΠΑΟΚ με την Τόφας, για την πρόκριση στους «16» του BCL για το νικητή, ξεκίνησε με μία λευκή «καταιγίδα»!

Μόλις οι δύο ομάδες ήταν έτοιμες για το τζάμπολ, στο κλειστό γήπεδο της Πυλαίας, οι φίλαθλοι έκαναν το δικό τους κομμάτι. Χιλιάδες λευκά χαρτάκια έκαναν την ατμόσφαιρα να μοιάζει λες και έπιασε... χιονοθύελλα.

Οι υπεύθυνοι του γηπέδου χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να μαζέψουν όλα τα χαρτάκια, με αποτέλεσμα το τζάμπολ να καθυστερήσει για λίγα λεπτά.

Δείτε το βίντεο:

🌨️ 𝑾𝒆𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒇𝒐𝒓𝒆𝒄𝒂𝒔𝒕: It’s snowing in Thessaloniki ⚪️



What an atmosphere, @PAOKbasketball 🤩#BasketballCL pic.twitter.com/eVZdD6oary