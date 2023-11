Ο Ζοάν Πλάθα αναδείχθηκε έστω και ανεπίσημα ως ο καλύτερος προπονητής του BCL για τον περασμένο μήνα

Η ΑΕΚ Betsson, τον περασμένο μήνα συνέχισε τις υψηλές πτήσεις στην Ευρώπη επεκτείνοντας το αήττητο σερί και βρίσκεται πλέον μία νίκη μακριά από την απευθείας πρόκριση στους 16 ενώ έχει ήδη εξασφαλισμένη μία θέση στα play in του Basketball Champions League.

Μπορεί να μην υπάρχει κάποιο επίσημο βραβείο για τον καλύτερο προπονητή του μήνα, ωστόσο όπως ανακοίνωσε με δημοσίευσή του το BCL, στο υποθετικό σενάριο που θα ήταν καθιερωμένο, θα πήγαινε στον προπονητή της «βασίλισσας», Ζοάν Πλάθα.

Ο Ισπανός τεχνικός μάλιστα έδωσε τη δική του απάντηση, ευχαριστώντας τη διοργάνωση ενώ παράλληλα δήλωσε ότι αυτό τον κάνει να θέλει να δουλέψει ακόμα περισσότερο.

Δείτε την δημοσίευση του BCL και την απάντηση του Πλάθα:

Although it is not official, but informal, thank you for this detail that encourages me to keep working to give my best and try to achieve the challenges.🏀@BasketballCL @aekbcgr @esakegr https://t.co/sAH6AE52an