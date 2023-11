Το BCL συνεχίζει τη δημιουργία των εδρών των ομάδων του, ενόψει του Final Four του 2030, με την ΑΕΚ να παίρνει και τη δικό της γήπεδο.

Το BCL εξέλιξε την ιδέα της EuroLeague και παρουσιάζει τις έδρες των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωσή της, ενόψει του Final Four του 2030, με το ερώτημα «σε ποια έδρα θα θέλατε να γίνει;».

Το Σάββατο ήταν η ημέρα της ΑΕΚ Betsson, η οποία έλαβε και το δικό της (νέο) γήπεδο. Η αλήθεια είναι το σχέδιο δεν είναι και τόσο πετυχημένο.

Το παρκέ έχει το νέο έμβλημα, αυτό με τον αετό, ωστόσο, γύρω από το παρκέ υπάρχουν πελώριοι κίονες με χρυσές λεπτομέρειες. Και πίσω απ' αυτούς οι θέσεις των θεατών.

Το χρυσό συνεχίζει να κυριαρχεί και στην οροφή, η οποία είναι ανοικτή στο χώρο που βρίσκεται το παρκέ.

🚨 𝐀𝐈 submitted new entries for our 𝟐𝟎𝟑𝟎 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐮𝐫… Which one do you like the most? 🏟️#BasketballCL https://t.co/dIys5lR3gd pic.twitter.com/wIuHXue1Ow