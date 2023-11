Με δύο εκπροσώπους οι ελληνικές ομάδες στο Top 5 του Basketball Champions League με τον Χουγκάζ και τον ΜάκΛεμορ να βρίσκονται στις θέσεις νούμερο 3 και 1αντίστοιχα.

Οι πρώτοι αγώνες της 3ης αγωνιστικής του BCL ολοκληρώθηκαν, με τις αναμετρήσεις να προσφέρουν για μία ακόμη φορά πολύ εντυπωσιακό θέαμα.

Όπως έχει συμβεί ξανά φέτος, έτσι και τώρα, οι ελληνικές ομάδες έχουν εκπροσώπους στην λίστα των κορυφαίων φάσεων, με τον Μπεν ΜάκΛεμορ μάλιστα να καταλαμβάνει την κορυφαία θέση. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε της Στσέτσιν με 86-77 επεκτείνοντας το αήττητο στην Ευρώπη στο 3-0. Κατά την διάρκεια του αγώνα, σε μία από τις πρώτες φάσεις του, ο Ραντλ ύψωσε ψηλά την μπάλα και ο 30χρονος Αμερικάνος κατάφερε να καρφώσει με πολύ εντυπωσιακό τρόπο.

Πέρα όμως από τον «δικέφαλο», στις καλύτερες φάσεις βρίσκεται και ένα στιγμιότυπο από την αναμέτρηση του Περιστερίου με την Μάλαγα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπορεί να ηττήθηκε με 81-64, ωστόσο ο Νίκος Χουγκάζ πρόσφερε μία από τις καλύτερες φάσεις του γύρου όταν και στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου, ο Έλληνας ψηλός κάρφωσε πάνω στην άμυνα δύο αμυντικών.

Δείτε το βίντεο με το Top 5:

