Η ΑΕΚ βρίσκεται στην 4η θέση των power rankings του Basketball Champions League μετά το πέρας των δύο πρώτων αγωνιστικών της διοργάνωσης.

Οι δύο νίκες της ΑΕΚ στο Basketball Champions League έχουν ανεβάσει τις προσδοκίες. Όχι μόνο στις τάξεις των φίλων της ομάδας αλλά και στην ίδια τη διοργάνωση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα power rankings του BCL, η ΑΕΚ βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην 4η θέση, πίσω από Καρσίγιακα, Μάλαγα και Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν στην έδρα της Σάσαρι πριν από μία εβδομάδα, έχουν ρεκόρ 2-0 και πλέον μπορούν με αντίπαλο τη Στσέτσιν στα διπλά ματς της 3ης και 4ης αγωνιστικής να φτάσουν τις 4 νίκες. Η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Πολωνία όπου αγωνίζεται την Τετάρτη (8/11 - 19:30, Live στο Gazzetta).

Συγκεκριμένα η σελίδα του BCL αναφέρει: «Όπως κ0αι η Ντιζόν έχει τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία ματς. Οι διαδοχικές αναμετρήσεις κόντρα στην πρωταθλήτρια Πολωνίας, Στσέτσιν, είναι μία καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να δείξει την εμπειρία της και να ανέβει στο 4-0 για τον Όμιλο D, που θα τη φέρει απευθείας στη Φάση των 16».

Από εκεί και πέρα στην 9η θέση βρίσκεται ο Προμηθέας που επίσης έχει ξεκινήσει πολύ καλά στη σεζόν με δύο νίκες, ενώ ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται στο 1-1, υποχώρησε στο 18.

