Χαντς στο Gazzetta: «Λατρεύω τα τελευταία δεκάλεπτα, μεγάλες ομάδες σημαίνει μεγάλα σουτ»

Ο Τζέιλεν Χαντς μίλησε στο Gazzetta για τη σημασία της νίκης του Περιστερίου Bwin κόντρα στο Σομπατέλι, ξεχώρισε το ομαδικό πνεύμα της ομάδας του και έδειξε πως... αγαπά τα τελευταία δεκάλεπτα.

Το Περιστέρι Bwin πήρε μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στη Σομπατέλι για τη δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε ανάγκη ένα τέτοιο αποτέλεσμα για να πάρει ψυχολογία μετά από τρία... θρίλερ που έχασε στη Basket League κόντρα σε Παναθηναϊκό, Κολοσσό και ΠΑΟΚ.

Ο Τζέιλεν Χαντς (μαζί με τον Τζο Ράγκλαντ) ήταν ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης και... μίλησε στο τελευταίο κρίσιμο δεκάλεπτο, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας. O Aμερικανός γκαρντ έβαλε οκτώ πόντους στα δύο πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και επέτρεψε στους Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης να ξεφύγουν με 71-56, κάτι που απλοποίησε τα πράγματα στη συνέχεια για την ομάδα του. Oι Ούγγροι δεν μπόρεσαν ποτέ να πλησιάσουν μετά από αυτό το... ξέσπασμα του Τζέιλεν. Συνολικά μέτρησε 20 πόντους, 3 ασίστ, 5/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 1/1 βολή, δείχνοντας την ποικιλία του στον επιθετικό τομέα. Συγκέντρωσε 15 στην αξιολόγηση.

Ο Χαντς μίλησε στο Gazzetta μετά το τέλος της αναμέτρησης και στάθηκε στα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του. Έκανε ειδική αναφορά στο ομαδικό πνεύμα που χαρακτήριζε το Περιστέρι, αλλά και στην ικανότητα να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο.

Στάθηκε στην... τρέλα του με τα τελευταία δεκάλεπτα των αγώνων, κάτι που φυσικά φάνηκε και στο ξεκίνημα του στην τέταρτη περίοδο με τη Σομπατέλι, ενώ μίλησε για τους στόχους της ομάδας του Σπανούλη στο BCL.

🍿 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗔𝗖𝗞𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘?

Ragland and Hands combined for 38PTS in @peristeribc's W at home!#BasketballCL I @JHANDS08 x @jragz1 pic.twitter.com/dllaHhCwKu