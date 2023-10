Ο ΠΑΟΚ... έπαθε Γουόριορς μέσα στην Πόλη και με ρεσιτάλ τριπόντων, έφυγε με το διπλό (77-88) κόντρα στη Γαλατάσαραϊ. Σπουδαία εμφάνιση, triple double ο Φρίντρικσον.

Σπουδαίο δίπλό για την ομάδα του Τακιανού μέσα στην Πόλη. Ο ΠΑΟΚ εντυπωσίασε, έδειξε χαρακτήρα και με μια φοβερή παράσταση τριπόντων (είχε 9/12 στο ημίχρονο, τελείωσε με 11/18), επικράτησε της Γαλατάσαραϊ με για την πρεμιέρα του BCL. Ο απίθανος Φρίντρικσον έκανε triple double (τελείωσε με 19 πόντους, 10 ασίστ και 11 ριμπάουντ. Μεγάλο ματς από Χάρισον και Γκίλμουρ με 21 και 20 πόντους αντίστοιχα. Ο πρώτος είχε 4/4 τρίποντα και ο δεύτερος 3/4.

Με 12/25 τρίποντα τελείωσε η Γαλατάσαραϊ, η οποία σούταρε με 44% στην αναμέτρηση. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει την προσοχή της στη Basket League, όπου το Σάββατο υποδέχεται το Περιστέρι Bwin. Πέρυσι η Γαλατά είχε χάσει δύο φορές από την ΑΕΚ για την ίδια διοργάνωση.

🚨 @PAOKbasketball's Elvar Fridriksson just became the third player in #BasketballCL history to record a triple-double and the first to register it in a road game! pic.twitter.com/KI5yUJ42bC