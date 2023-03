O Aκίλ Μίτσελ αναδείχθηκε MVP του μήνα στο BCL.

Χθες έγινε γνωστο πως ο Ακίλ Μίτσελ συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του μήνα, δηλαδή για τον Φλεβάρη στο BCL. Σήμερα οι διοργανωτές το πήγαν και ένα βήμα παραπέρα και ο σέντερ της ΑΕΚ αναδείχθηκε MVP για τον Φλεβάρη.

Ο Μίτσελ έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις τον μήνα που πέρασε και είχε μέσο όρο 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ δείχνει την σταθερότητα σε κάθε ματς με την Ένωση. Στη σεζόν μετρά 17.4 πόντους και 9.5 ριμπάουντ στο BCL και παλεύει για τον τίτλο του MVP της διοργάνωσης. Πλέον στην Ένωση τον περιμένουν να γυρίσει στη δράση, αφού στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Πανιώνιο.

«Ο κόσμος βλέπει αυτό που έκανες. Ξέρω παίκτες που δεν κέρδισαν ποτέ ατομικά βραβεία, αλλά αξίζουν σεβασμό. Τιμή μου που πήρα το βραβείο, αλλά όχι το σημαντικότερο πράγμα. Αν είναι ωραία η κατάκτηση του βραβείου MVP, τότε η κατάκτηση του BCL θα είναι 100 φορές καλύτερη. Το να κερδίσεις τίτλο είναι από εκείνα τα δυσκολότερα πράγματα και το συναίσθημα είναι φανταστικό. Το κυνηγώ και το θέλω, αλλά και το MVP να πάρω πάλι θα αποτελεί μεγάλη τιμή», ήταν τα λόγια του στην ιστοσελίδα του BCL.

