Ο Ακίλ Μίτσελ βρίσκεται στην πεντάδα του μήνα του BCL, αφού εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του.

Ένας από τους κορυφαίους σέντερ του BCL είναι ο Ακίλ Μίτσελ και το έδειξε με τις εμφανίσεις του και στη φάση των 16, τον μήνα Φλεβάρη. Ο ψηλός της ΑΕΚ κατάφερε να βρεθεί στην κορυφαία πεντάδα του μήνα με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Ο Μίτσελ είχε 20 πόντους και 11 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ μέτρησε 24,5 μονάδες στο ranking, βοηθώντας τη Βασίλισσα να κάνει δύο νίκες στα τρία ματς που έδωσε στη φάση των 16. Πλέον στην Ένωση τον περιμένουν να γυρίσει στη δράση, αφού στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Πανιώνιο.

Πάντως ο Ακίλ αποτελεί τον πιο σταθερό παίκτη της Βασίλισσας μέσα στη σεζόν, δίνοντας σημαντικές λύσεις στη ρακέτα για την ομάδα του Ηλία Καντζούρη.

🌟 #BasketballCL Team of the Month 🌟

Who will be crowned 𝗠𝗩𝗣 𝗼𝗳 𝗙𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝘆?