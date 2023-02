Ο Βασίλης Ξανθόπουλος βρίσκεται στο TOP 5 του BCL για τη φοβερή φάση που έβγαλε κόντρα στη Γαλατασαράι.

Μάγεψε ο Βασιλης Ξανθόπουλος στο διπλό της ΑΕΚ στην έδρα της Γαλατασαράι για το BCL. Ο Έλληνας γκαρντ έκανε μια φοβερή προσποίηση α λα Ραζόν Ρόντο και πέτυχε το καλάθι. Η φάση αυτή βρίσκεται στο Νο.3 στο TOP 3 του BCL και φυσικά δεν γινόταν να λείπει. Κορυφή για τον Κάρινγκτον και το νικητήριο τρίποντο του στο ματς της Χάποελ Ιερουσαλήμ απέναντι στη Χολόν.

Δείτε το TOP 5

5️⃣ Circus shot 🎪

4️⃣ Block ❌

3️⃣ Ball fake 🎩

2️⃣ Dunk 🔨

1️⃣ Game winner 🧊



🔥 This week’s #BasketballCL Top 5 has literally everything!



🤔 What’s your favorite play? pic.twitter.com/byZRPjS4MA