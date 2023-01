Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έκανε μια φοβερή προσποίηση κόντρα στη Γαλατασαράι για να φτάσει στο καλάθι.

Μια κίνηση που έκανε ο Ραζόν Ρόντο σε πολλές περιπτώσεις στα καλά του χρόνια στους Σέλτικς θαυμάσαμε στο ματς της ΑΕΚ με τη Γαλατασαράι από τον Ξανθόπουλο. Ο έμπειρος γκαρντ της Ένωσης ξέφυγε από τον αντίπαλο του με ένα απίθανο fake και έφτασε στο καλάθι.

Δείτε τη φάση

Rumor has it Vassilis Xanthopoulos taught Rajon Rondo a couple of tricks 🤷‍♂️#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/KGoocxAmWY