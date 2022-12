Δείτε το φοβερό τρίποντο του Ντένμον στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου κόντρα στη Μπνέι Ερζλίγια.

Απίθανα πράγματα έκανε ο Μάρκους Ντένμον στο ημίχρονο κόντρα στη Μπνέι Ερζλίγια, έχοντας 19 πόντους με 5 τρίποντα. Μάλιστα έβαλε και το... κερασάκι στην τελευταία φάση του δεύτερου δεκαλέπτου, αφού πέτυχε ένα τρελό buzzer beater τρίποντο για το 48-45 του Περιστερίου Bwin.

Απολαύστε την... εκτέλεση

🕺✨ They should rename it to 𝘿𝙚𝙣𝙢𝙤𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙨! @MizzouMonster12 for 👌 at the halftime-buzzer to put @peristeribc in front. #BasketballCL pic.twitter.com/lqbNBYm49j