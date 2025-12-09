Κακλαμανάκης: «Να ξεκινήσουμε με νίκη τις υποχρεώσεις μας»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Δημήτρη Κακλαμανάκη ενόψει της αναμέτρησης του Περιστερίου με την Σαραγόσα στην Ισπανία για τους «16» του FIBA Europe Cup.

To Περιστέρι θα φιλοξενηθεί από τη Σαραγόσα στο «Pabellon Principe Felipe» με την οποία θα αναμετρηθεί στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

Μετά τη νίκη κόντρα στο Μαρούσι, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είναι έτοιμη με καλή ψυχολογία για το ταξίδι στην Ισπανία. Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς δεν ταξίδεψε με την ομάδα λόγω του τραυματισμού του στο δάκτυλο του δεξιού του χεριού (εξάρθρωση).

«Ξεκινάμε την προσπάθεια μας στο Top-16 του FIBA Europe Cup, απέναντι σ’ έναν πολύ καλό αντίπαλο, που παίζει σε υψηλό ρυθμό και έχει μεγάλη αθλητικότητα. Θα πρέπει να ματσάρουμε την αθλητικότητα τους, ειδικά μέσα στο γήπεδο τους βγάζουν πολύ ενέργεια για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε νικηφόρα τη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Εμείς θα πρέπει να προσέξουμε και να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό για να ξεκινήσουμε με νίκη τις υποχρεώσεις μας στο νέο όμιλο», δήλωσε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης ενόψει της αναμέτρησης.