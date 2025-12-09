Η διοίκηση του Περιστερίου ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό (13/12, 16:00).

Η ανακοίνωση του Περιστερίου

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει πως τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τον Ολυμπιακό (Κυριακή 13/12, 16:00, ΕΡΤ 2) για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL διατίθενται:

Από τα εκδοτήρια του γηπέδου την Τετάρτη (10/12) έως την Παρασκευή (12/12) από τις 16:00 έως τις 19:00, το Σάββατο (13/12) από τις 11.00 έως τις 17:00 και την Κυριακή (14/12) από τις 13:00 έως την έναρξη του αγώνα.

Για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα γίνεται ταυτοποίηση μέσο της εφαρμοφής Gov Wallet και υπενθυμίζεται πως δεν επιτρέπεται η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας και γι’ αυτό τον λόγο δεν θα επιτραπεί η είσοδος τους στο γήπεδο.

Για την καλύτερη εξυπητέτηση, παρακαλούνται οι φίλοι της ομάδας να προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.»