Περιστέρι: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ολυμπιακό
Η ανακοίνωση του Περιστερίου
«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει πως τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τον Ολυμπιακό (Κυριακή 13/12, 16:00, ΕΡΤ 2) για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL διατίθενται:
Από τα εκδοτήρια του γηπέδου την Τετάρτη (10/12) έως την Παρασκευή (12/12) από τις 16:00 έως τις 19:00, το Σάββατο (13/12) από τις 11.00 έως τις 17:00 και την Κυριακή (14/12) από τις 13:00 έως την έναρξη του αγώνα.
Για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα γίνεται ταυτοποίηση μέσο της εφαρμοφής Gov Wallet και υπενθυμίζεται πως δεν επιτρέπεται η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας και γι’ αυτό τον λόγο δεν θα επιτραπεί η είσοδος τους στο γήπεδο.
Για την καλύτερη εξυπητέτηση, παρακαλούνται οι φίλοι της ομάδας να προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.»
