Ο Μπέρζινς άνοιξε την αυλαία του BCL με buzzer beater από το κέντρο! (vid)

Στην αναμέτρηση της Λέγκια Βαρσοβίας με την Χάποελ Χολόν για την πρεμιέρα του BCL, ο Γιάνις Μπέρζινς έκλεψε την παράσταση με το «highlight» της βραδιάς.

Ο μέχρι πρόσφατα παίκτης της Λάρισας φρόντισε να αφήσει τους πάντες με το στόμα ανοικτό χάρη σε μια «βόμβα» από το κέντρο του γηπέδου!

Ο νυν φόργουορντ της Λέγκια Βαρσοβίας έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη περίοδο του αγώνα με την Χάποελ Χολόν για την πρώτη αγωνιστική του BCL.

Συγκεκριμένα επιχείρησε σουτ σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου και έστειλε τη μπάλα... συστημένη στο καλάθι των Ισραηλινών.

😲 Definition of a "no-no-no-YES!" basketball play, brought to by @Bonis_JB.#BasketballCL | @LegiaKosz pic.twitter.com/wM7yfHcK1g