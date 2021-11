Νίζνι - Λαύριο 74-62: Έμεινε από δυνάμεις χάνοντας και τη διαφορά

Το Λαύριο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο Νόβγκοροντ απέναντι στη Νίζνι, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 74-62 για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League και χάνοντας τη διαφορά της νίκης του στο ΣΕΦ.

Το Λαύριο δεν τα κατάφερε στην έδρα της ουραγού του Γ' ομίλου, Νίζνι που πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη της στο BCL. Οι Ρώσοι είχαν τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά του αγώνα στη Nagorny arena απέναντι στο Λαύριο που μείωσε σε 60-58 με 2/2 βολές του Τζέρι Σμιθ στα 6:28 για το φινάλε. Παρ' όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι μπλόκαραν επιθετικά ενώ η Νίζνι είχε καλύτερες επιλογές, κάνοντας επιμέρους σκορ 14-4 ως το τέλος του ματς και καλύπτοντας τη διαφορά της ήττας τους με 95-86 (-9) στο ΣΕΦ.

Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στα πρώτα λεπτά του αγώνα στη Ρωσία, εκεί όπου ο Τάισον Κάρτερ τελείωσε τη φάση για το 10-14 έπειτα από την ασίστ του Μουράτου. Παρ' όλα αυτά, η Νίζνι βρήκε ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκε με 21-20 στο 10' ενώ ο Άντον Αστάπκοβιτς ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα όταν ευστόχησε σε τρίποντο για το 33-22.

Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 40-31, κυριαρχώντας κατά κράτος στα ριμπάουντ (26-11). Το Λαύριο προσπάθησε να αντιδράσει στην τρίτη περίοδο όμως η Νίζνι άντεξε στην πίεση (53-48, 30'), βλέποντας τον Τζέρι Σμιθ να μειώνει σε 60-58 στο 33:19 με 2/2 βολές! Οι Ρώσοι δεν... πανικοβλήθηκαν, εκμεταλλεύτηκαν τις κακές επιλογές του Λαυρίου στη συνέχεια και έφτασαν στη νίκη.

Ο Τζέρι Σμιθ ήταν πρώτος σκόρερ του Λαυρίου με 23 πόντους (8/8 βολές, 3/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα), ο Δημήτρης Κακλαμανάκης πρόσθεσε 12 πόντους (5/9 δίπ.) ενώ ο Μάρκους Λιούις σημείωσε 11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-31, 53-48, 74-62.

Group C

Κατάταξη

1. Μάλαγα 3-1

2. Ντιζόν 2-2

3. Λαύριο 2-2

4. Νίζνι 1-3

Το σύστημα διεξαγωγής

- Ο πρώτος από κάθε γκρουπ προκρίνεται στη φάση των «16» του Basketball Champions League που θα διεξαχθεί επίσης με τη μορφή ομίλων.

- O 2ος με τον 3ο από κάθε όμιλο θα μπουν σε ένα play-in tournament. Με σειρές που θα κριθούν στις δύο νίκες (best of 3). Όσοι προκριθούν, συνεχίζουν στους «16».

- Οι δύο πρώτοι από κάθε έναν από τους 4 ομίλους της φάσης των «16», παίρνουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά, τα οποία θα διεξαχθούν σε μορφή playoffs, στις δύο νίκες (best of 3).

- Φέτος, επανέρχεται και το Final 4, το οποίο ωστόσο θα διεξαχθεί σε μία ουδέτερη έδρα και όχι σε μία εκ των τεσσάρων φιναλίστ.

Αποτελέσματα - 4η αγων.

Ντιζόν - Μάλαγα 78-68

Νίζνι - Λαύριο 74-62

Επόμενη αγωνιστική (5η)

14/12 Ντιζόν - Λαύριο

15/12 Μάλαγα - Λαύριο