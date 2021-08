Μετακομίζει στην Πολωνία ο Βαγγέλης Μάντζαρης (pic & vid)

Ο Βαγγέλης Μάντζαρης ετοιμάζει... βαλίτσες για εξωτερικό, καθώς φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Σταλ Οστρόβ της Πολωνίας.

Σύμφωνα με το Sportando, ο έμπειρος πλειμέικερ έχει φτάσει σε τελικό στάδιο συμφωνίας με τον πολωνικό σύλλογο, που πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα της χώρας και θα αγωνιστεί του χρόνου για πρώτη φορά στο Basketball Champions League, κι ετοιμάζεται να... φύγει για το εξωτερικό για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Σταλ, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής άσος είχε αγωνιστεί στο ξεκίνημα της περιόδου 2019-20 (πιο συγκεκριμένα από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου του 2019) στην Ρωσία (VTB League και EuroCup) με την Ούνιξ Καζάν υπό τις οδηγίες του κόουτς Δημήτρη Πρίφτη, αμέσως μετά την λύση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό.

Ο Μάντζαρης (1.94μ.) «μοίρασε» την περσινή σεζόν ανάμεσα σε Προμηθέα και Περιστέρι. Η Σταλ αναμένεται να γίνει η 5η διαφορετική ομάδα της επαγγελματικής καριέρας του 31χρονου γκαρντ, μετά το Περιστέρι, τον Ολυμπιακό, την Ούνιξ Καζάν και τον Προμηθέα Πάτρας.

