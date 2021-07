BCL: Τυχερή η ΑΕΚ, δύσκολη κλήρωση για ΠΑΟΚ και Λαύριο

Το Basketball Champions League της σεζόν 2021-22 ξεκινάει επίσημα και έχουμε τους αντιπάλους για τις ελληνικές ομάδες. Τυχερή η ΑΕΚ, ζόρια έχουν ΠΑΟΚ και Λαύριο.

Η κλήρωση για το Basketball Champions League είναι γεγονός. Πρώτο έμαθε τους αντιπάλους του το Περιστέρι, το οποίο έχει δρόμο για να φτάσει μέχρι τους ομίλους και ακολούθησαν ακόμα τρεις ελληνικές ομάδες.

Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και το Λαύριο γνωρίζουν πλέον τους ομίλους που θα συμμετάσχουν και με μια πρώτη ματιά, η ΑΕΚ ήταν η πιο τυχερή της κλήρωσης. Φυσικά και ήταν και η ομάδα που βρισκόταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και αυτό την βοήθησε να έχει βατούς θεωρητικά αντιπάλους.

ΠΑΟΚ και Λαύριο έχουν ομάδες με εμπειρία στους Ομίλους τους και σίγουρα θα έχουν πιο δύσκολο έργο μέσα στην σεζόν.

Αναλυτικά:



1ος Όμιλος: Τενερίφη, Σάσαρι, Λούντβιγκσμπουργκ, Νικητής 4ου προκριματικού



2ος Όμιλος: Χάποελ Ιερουσαλήμ, Καρσίγιακα, Μανρέσα, Σταλ Όστροβ



3ος Όμιλος: Νίζνι (Ρωσία), Ντιζόν (Γαλλία), Μάλαγα (Ισπανία), Λαύριο



4ος Όμιλος: ΑΕΚ, Φάλκο (Ουγγαρία), Ρίγα (Λετονία), Νικητής 2ου προκριματικού.



5ος Όμιλος: Νίμπουργκ (Τσεχία), Γαλατάσαραϊ (Τουρκία), ΠΑΟΚ, Ιγκοκέα (Βοσνία)



6ος Όμιλος: Στρασμπούρ, Οστάνδη, Τόφας, Νικητής 3ου προκριματικού



7ος Όμιλος: Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Μπρίντιζι (Ιταλία), Νταρουσάφακα (Τουρκία), Νικητής 1ου προκριματικού (συμμετέχει και το Περιστέρι)



8ος Όμιλος: Μπούργος, Μπεσίκτας, Ρίτας Βίλνιους, Όλντενμπουργκ

🚨 Qualification Rounds are set! Who will make it to the #BasketballCL Regular Season?