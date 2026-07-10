TECHbuddy: Η δυναστεία του Basketaki Patras League που χτίστηκε από μια παρέα

Σειρά στα αφιερώματα του Basketaki Patras League έχουν οι TECHbuddy.

Στο ερασιτεχνικό μπάσκετ, οι τίτλοι από μόνοι τους δεν αρκούν για να χαρακτηρίσουν μια ομάδα. Πίσω από κάθε επιτυχία κρύβονται άνθρωποι, σχέσεις, φιλοσοφία και αμέτρητες ώρες μέσα στο γήπεδο. Οι TECHbuddy δεν έγιναν οι πολλάκις πρωταθλητές του Basketaki Patras League επειδή απλώς είχαν καλούς παίκτες. Έγιναν γιατί από την πρώτη μέρα λειτούργησαν ως πραγματική ομάδα.

Αυτό αποτυπώνεται και στα λόγια του Ιωάννη Βαλέρη, ιδρυτή της ομάδας, αλλά και της εταιρείας TECHbuddy, ο οποίος μας μίλησε για το πώς μια εβδομαδιαία μπασκετική συνήθεια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους συλλόγους της διοργάνωσης.

Από το εβδομαδιαίο «διπλό»... στο Basketaki

Η ιστορία των TECHbuddy ξεκίνησε όπως ξεκινούν πολλές όμορφες ιστορίες του ερασιτεχνικού αθλητισμού: από μια παρέα φίλων.

Κάθε εβδομάδα οι ίδιοι άνθρωποι συναντιόνταν για το καθιερωμένο τους 4 εναντίον 4. Πείραγμα, ένταση, ανταγωνισμός και η γνωστή... άρνηση να χάσει κανείς από τους φίλους του συνέθεταν το σκηνικό.

Εκείνη την περίοδο, όμως, στην Πάτρα δεν υπήρχε κάποιο οργανωμένο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα με σταθερή διάρκεια. Όταν έγινε γνωστό ότι το Basketaki επεκτείνεται στην πόλη, η ιδέα ήρθε σχεδόν αυθόρμητα.

«Αφού σκοτωνόμαστε κάθε εβδομάδα μεταξύ μας, γιατί να μην το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένα και πιο ανταγωνιστικά;»

Χωρίς μεγάλες φιλοδοξίες και χωρίς σχέδια για τίτλους, οι TECHbuddy έκαναν το πρώτο τους βήμα.

Ένα όνομα που έγινε ταυτότητα

Το όνομα της ομάδας προέκυψε με τον πιο φυσικό τρόπο.

Καθώς έπρεπε να οργανωθεί η συμμετοχή, να γίνουν οι εμφανίσεις και να στηθεί συνολικά η ομάδα, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το όνομα της επιχείρησης του ιδρυτή στην Πάτρα, της TECHbuddy.

Αυτό που αρχικά ήταν μια πρακτική λύση, εξελίχθηκε με τα χρόνια σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του Basketaki Patras League.

Η φιλοσοφία από την πρώτη μέρα

Ο αρχικός στόχος δεν είχε καμία σχέση με τις κατακτήσεις που ακολούθησαν.

Οι TECHbuddy ήθελαν απλώς να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που ήδη αγαπούσαν: να παίζουν μπάσκετ.

Το Basketaki τους έδωσε κάτι που μέχρι τότε έλειπε. Πρόγραμμα, διαφορετικούς αντιπάλους, βαθμολογίες, στατιστικά, βίντεο, περιγραφές αγώνων και την αίσθηση ενός πραγματικού πρωταθλήματος.

Το μπάσκετ παρέμενε η αφορμή. Η εμπειρία ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά.

Το πρώτο τρόπαιο που άλλαξε τα πάντα

Ανάμεσα στους πολλούς τίτλους που έχουν κατακτήσει, ένας ξεχωρίζει περισσότερο από όλους.

Η κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου αποτέλεσε σημείο καμπής για την ομάδα.

Ήταν η πρώτη χρονιά που η προσπάθεια οργανώθηκε πιο σοβαρά, μαζί με τον Λεωνίδα Γεράνιο. Μια ομάδα χωρίς μεγάλα ονόματα, αλλά με ξεκάθαρους κανόνες, σταθερές προπονήσεις και απόλυτη προσήλωση στη συλλογική λειτουργία.

Απέναντι σε αντιπάλους με μεγαλύτερη προβολή, οι TECHbuddy απέδειξαν ότι η συνοχή μπορεί να νικήσει το ατομικό ταλέντο.

Το πρώτο Κύπελλο δεν ήταν απλώς ένας τίτλος. Ήταν η επιβεβαίωση ότι το μοντέλο που είχαν επιλέξει μπορούσε να οδηγήσει στην κορυφή.

Η ήττα που τους θύμισε ποιοι είναι

Ακόμη και οι πιο επιτυχημένες ομάδες έχουν στιγμές που τις διαμορφώνουν.

Για τους TECHbuddy, αυτή ήταν η απώλεια του Super Cup Δυτικής Ελλάδας.

Δεν ήταν μόνο ότι χάθηκε ένας τίτλος. Για πρώτη φορά εμφανίστηκαν εσωτερικές εντάσεις και μια αίσθηση πως η ομάδα είχε απομακρυνθεί από τις αρχές που τη χαρακτήριζαν.

Τελικά, αυτή η ήττα λειτούργησε ως υπενθύμιση πως οι τίτλοι κατακτώνται μόνο όταν το «εμείς» παραμένει πάνω από το «εγώ».

Ο άνθρωπος που αλλάζει μια ομάδα

Όταν η συζήτηση έφτασε στον σημαντικότερο παίκτη στην ιστορία της ομάδας, η απάντηση ήρθε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ο Λεωνίδας Γεράνιος.

Όχι μόνο για την παρουσία του ως προπονητής ή καθοδηγητής, αλλά κυρίως για όσα προσφέρει ως παίκτης.

Δεν είναι ο αθλητής που απλώς γεμίζει τη στατιστική. Είναι εκείνος που κάνει όλους γύρω του καλύτερους. Με τη δημιουργία, την αντίληψη του παιχνιδιού και την ηρεμία του μέσα στο παρκέ, αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της ομάδας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο πραγματικός MVP είναι ο παίκτης που, αν λείψει, αλλάζει ολόκληρη η εικόνα της ομάδας.

Ο παίκτης που θα ήθελαν δίπλα τους

Αν υπήρχε ένας αθλητής που θα ήθελαν να φορέσει τη φανέλα των TECHbuddy, αυτός θα ήταν ο Ανδρέας Μαγγιώρος.

Ένας playmaker με εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού, ικανός να οργανώνει, να διαβάζει τις καταστάσεις και να ανεβάζει το επίπεδο όλων των συμπαικτών του.

Για μια ομάδα που βασίζεται στη χημεία και στη σωστή λειτουργία, ένας τέτοιος παίκτης θα αποτελούσε ιδανική προσθήκη.

Ένας ημιτελικός που ακόμα τους ακολουθεί

Αν μπορούσαν να αλλάξουν ένα μόνο παιχνίδι, αυτό θα ήταν ο περσινός ημιτελικός απέναντι στους Ντάρι Ντάρι.

Η ήττα εκείνη τους άφησε για πρώτη φορά εκτός τελικού πρωταθλήματος και, όπως παραδέχονται, δεν ήρθε επειδή ο αντίπαλος ήταν ανώτερος.

Ήρθε επειδή οι ίδιοι δεν παρουσίασαν την πραγματική εικόνα των TECHbuddy.

Έλλειψη συγκέντρωσης, παιδαριώδη λάθη και κακές αποφάσεις στέρησαν από την ομάδα τη δυνατότητα να διεκδικήσει ακόμη έναν τίτλο.

Γι' αυτό και είναι το παιχνίδι που θα ήθελαν περισσότερο να ξαναζήσουν.

Η κορυφή... και η απόλαυση της στιγμής

Οι στόχοι για το μέλλον μπορούν να περιμένουν.

Με πέντε συνεχόμενα Κύπελλα, τέσσερα Πρωταθλήματα και ένα Super Cup στη συλλογή τους, οι TECHbuddy ολοκλήρωσαν ακόμη μία σεζόν ως νταμπλούχοι.

Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτονται την επόμενη χρονιά.

Απολαμβάνουν αυτό που έχτισαν.

Basketaki The League

Για τους ανθρώπους της ομάδας, το Basketaki προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ένας ερασιτέχνης μπασκετμπολίστας.

Οργάνωση, ανταγωνισμό, όμορφα γήπεδα, στατιστικά, βίντεο, συνεντεύξεις και την αίσθηση ότι κάθε παιχνίδι έχει πραγματική σημασία.

Όπως λένε και οι ίδιοι, τους επιτρέπει να κάνουν λίγο... «το ψώνιο τους», βλέποντας τις επιδόσεις τους και ζώντας το ερασιτεχνικό μπάσκετ με έναν τρόπο που πριν από μερικά χρόνια έμοιαζε αδιανόητος.

Περισσότερο από μια ομάδα

Για τους περισσότερους, οι TECHbuddy είναι οι τίτλοι.

Για τους ίδιους, όμως, είναι κάτι πολύ διαφορετικό.

Είναι οι προπονήσεις όλο τον χρόνο. Οι συζητήσεις μετά το παιχνίδι. Οι χαρές, οι απογοητεύσεις, οι τραυματισμοί, οι επιστροφές, οι πανηγυρισμοί και οι άνθρωποι που βρίσκονται μαζί από την πρώτη μέρα.

Σε μια καθημερινότητα γεμάτη δουλειές, οικογένεια και υποχρεώσεις, οι δύο ώρες στο γήπεδο αποτελούν τη δική τους διέξοδο.

Και ίσως αυτό να εξηγεί καλύτερα από κάθε τρόπαιο γιατί οι TECHbuddy παραμένουν στην κορυφή όλα αυτά τα χρόνια.

Γιατί πριν γίνουν μια ομάδα που κερδίζει, έγιναν μια παρέα που έμαθε να χτίζει μαζί.