Basketaki Salonica: Εβδομαδιαία επισκόπηση

Με υψηλές πτήσεις και τρομερό θέαμα συνεχίστηκε άλλη μια εβδομάδα στα γήπεδα του Basketaki Salonica, με το καλοκαίρι να έχει μπει για τα καλά και τη διάθεση των παικτών να είναι στα ύψη.

Στη Development 2 αήττητοι παρέμειναν οι νεοφερμένοι Bad Boys που με ιδανικό δεύτερο μέρος κατέβαλλαν την αντίσταση των Alley Oopsies με 63-24, κάτι που κατάφεραν και οι Slaykers που έδειξαν για άλλη μια εβδομάδα σε εξαιρετική κατάσταση και επικράτησαν των Spacers με 92-32. Με συμπαγές αμυντικό πλάνο και καλές επιλογές στους αιφνιδιασμούς οι Sintrim Team πήραν αξία τη νίκη με 32-45 έναντι των Lizards της Kamptzida, με τον Γιώργο Ιωσηφίδη να κάνει τη διαφορά με 8 πόντους και 16 ριμπάουντ, με τους Φαβορί-τες στην αντίπερα όχθη να κάνουν μια ποιοτική εμφάνιση για να κάμψουν την αντίσταση των Toy Men με 48-59. Σημαντικό ροζ φύλλο αγώνα πήραν οι Κάποτε Παίζαμε που είχαν τις λύσεις στα κρίσιμα για να επικρατήσουν των Alley Poops με 59-68, με τους ΠΟΠ84 να τιμούν τον εορτάζοντα παίκτη τους Κώστα Αθανασόπουλο με τη νίκη με 81-61 απέναντι στις Κουκουβάγιες.

Στη Development τρομερή ευστοχία είχαν οι Sivirians στον αγώνα με τους Cartel, έχοντας συνολικά 13/28 τρίποντα και 28/48 δίποντα, παίρνοντας έτσι μια πολύ σημαντική νίκη με 72-104, με τους Pick n' Coc από τον ίδιο όμιλο να πανηγυρίζουν μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στους HotDogz με 59-78. Σπουδαίο ροζ φύλλο αγώνα πήραν στα χέρια τους οι Sugar Daddys που έκαμψαν την αντίσταση των ταλαντούχων Airball Society με 72-76, με τον Γιάννη Τσιάμη να κάνει τη διαφορά με 41 πόντους και 15 ριμπάουντ, με τους Unilegens από την αντίπερα όχθη να κάνουν εξαιρετικό δεύτερο μέρος για να επικρατήσουν των Aristotelicans με 65-81. Μεγάλο ντέρμπι έγινε ανάμεσα σε Jackals και Three Hills, με τους άλλοτε πρωταθλητές της κατηγορίας να τα βρίσκουν σκούρα όμως να δείχνουν μέταλλο νικητή για να δραπετεύσουν με το 76-75, με τους Katrakillers από την άλλη πλευρά να κάνουν δυναμική εμφάνιση απέναντι στους θρυλικούς SaloNics και να επικρατούν με 62-80.

Στη Master League σπουδαία μονομαχία χάρισαν οι MnP με τα Kourkoubinia Pizza-Greca, με τους πρώτους να είναι καλύτεροι στα σημεία για το 78-75, με τους 86ers από τον ίδιο όμιλο να επιστρέφουν στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την επικράτηση τους με 70-83 έναντι των New Slippers. Τον ρυθμό τους επέβαλλαν οι GIN(CAO)TONIC στους AVESERRES και πήραν σημαντικότατη νίκη με 68-95, με τον Kristian Mana να αναδεικνύεται Novibet MVP με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ, με την Team DK στο αντίπαλο στρατόπεδο να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι για να κερδίσει με 81-64 τους Μπαστιφ New Era. Ωραίο ματς έγινε ανάμεσα στους Grizzlies του Vanboomer με τους Fellowship of the Rim, με τους δεύτερους να έχουν τις λύσεις για το 67-76, με τους Street Elite από την άλλη πλευρά να δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση απαντώντας στους γρίφους των Raccoons του Galanou για το 72-77.

Δυνατές μάχες με θεαματικά παιχνίδια και "διαβολοβδομάδα" είχε το μενού της Elite by Novibet, με τον όμιλο να έχει πάρει "φωτιά" ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής. Στο πρώτο χρονικά ματς οι "καμικάζι" της κατηγορίας Suiside Squad έκαναν τη ζημιά τους στους Hoops and Odds και πήραν τη νίκη που τους κρατάει στο κόλπο της οχτάδας με το βγαλμένο από ταινία "Space Jam" με 109-119, με τον Γιώργο Σακκοράφα να είναι ο πρωταγωνιστής με 28 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τους All the Smoke στην αντίπερα όχθη να κάνουν τρομερό παιχνίδι και να οδηγούν σε δεύτερη ήττα τους ALCOHOLICS με 88-85. Μεγάλη νίκη πανηγύρισαν οι Airball Brothers που είχαν απαντήσεις στην ποιότητα των Heartbreak Kids και επικράτησαν με 91-76, με τους West Brothers να είναι οι κερδισμένοι της αγωνιστικής καθώς νίκησαν με 83-76 τους Bears της Hellas Paper και έμειναν μόνοι πρώτοι στον βαθμολογικό πίνακα. Στη συνέχεια της εβδομάδας είχαμε και την όγδοη αγωνιστική της Elite με τους Hoops and Odds σε ένα ματς "ζωής" ή "θανάτου" για αυτούς να βρίσκουν αρκετούς πρωταγωνιστές και να επικρατούν της Goon Squad με 78-93, με τον Στέφανο Μαναβή να κάνει τη διαφορά με 26 πόντους και 14 ριμπάουντ, με τους West Brothers από την άλλη πλευρά να συνεχίζουν το νικηφόρο σερί τους επικρατώντας με 92-100 των Heartbreak Kids. Σερί νικών "έχτισαν" οι Airball Brothers που έκαναν μεγάλη εμφάνιση απέναντι στη Madou BC για το 106-64, με τους "πότες" του Basketaki Salonica, ALCOHOLICS στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι να δείχνουν τον καλύτερο τους εαυτό απέναντι στους Hellas Paper Bears για το 81-107.