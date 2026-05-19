Από… «μανταρίνες» μέχρι καρφώματα σε αυτό το Novibet Top10 Basketaki Athens!

Δείτε τις καλύτερες φάσεις του Novibet TOP 10 στο Basketaki Athens.

10.Ο Άγγελος Κωνσταντόπουλος από Sugarcity χαρίζει μία από τις πιο εντυπωσιακές αμυντικές φάσεις της αγωνιστικής, κόβοντας εντυπωσιακά τον αντίπαλο. Με άψογο timing και τρομερή έκρηξη, η τάπα του δεν άφησε κανένα περιθώριο.

9. Ο Β. Milanovic βλέπει γήπεδο πριν από όλους και μοιράζει εκπληκτική πάσα στον Α. Μπάρα, ο οποίος τελειώνει ιδανικά τη φάση για τους Firehawks.

8.Μία φάση βγαλμένη από προπόνηση. Ο Τ. Κομπόλης βρίσκει ιδανικά τον Σ. Κωνσταντέλο, που, με ανάποδο εντυπωσιακό άγγιγμα, μετατρέπει την ασίστ σε δύο εύκολους πόντους για τα Gran Manaria.

7. Υποδειγματική εκτέλεση pick n’ roll. Ο Χαϊδάκης τραβά πάνω του την άμυνα και την κατάλληλη στιγμή σερβίρει στον Ι. Μιχαηλίδη, που εκτελεί χωρίς δεύτερη σκέψη για τα Beeranhas.

6. Όταν ο χρόνος τελειώνει, οι μεγάλοι παίκτες εμφανίζονται. Ο Βασίλης Τζαμτζής διαβάζει άψογα τη φάση και με εντυπωσιακό scoop lay-up λίγο πριν ακουστεί η κόρνα, χαρίζει μία στιγμή pure clutch για τους Flint Tropics.

5. Μια φάση που χρειάζεται replay. Ο Μιγιώνης βγάζει μαγική πάσα πίσω από την πλάτη στον Ρούσσο, αιφνιδιάζοντας την άμυνα και χαρίζοντας μία από τις πιο θεαματικές δημιουργίες της εβδομάδας για λογαριασμό της Aguanile .

4. Ο Πάνος Δρίτσας σκαρώνει μία φάση γεμάτη μπασκετικό IQ. Με γρήγορη σκέψη και ψυχραιμία, χτυπάει την μπάλα στην πλάτη του αντιπάλου του, βρίσκοντας έτσι τρόπο να τελειώσει ιδανικά τη φάση, τρελαίνοντας τον πάγκο των Miami Heets.

3. Μια ασίστ που δεν βλέπεις κάθε μέρα. Ο Αβανίδης, με απίθανη έμπνευση, περνά την μπάλα ανάποδα πάνω από το κεφάλι του στον Σαραντόπουλο, δημιουργώντας highlight υψηλής δημιουργίας για τα Paliagoura.

2. Ο Γιάννης Αθηναίου, υπό πίεση χρόνου και άμυνας, σηκώνεται σχεδόν από τα 9 μέτρα και πετάει τη λεγόμενη «μανταρίνα», βρίσκοντας στόχο με ένα απίστευτο τρίποντο για το Sthenos. Από τα σουτ που λες δεν μπαίνουν! Εκτός αν λέγεσαι Γιάννης Αθηναίου!

1. Και στο Νο1… έκρηξη! Ο Απόστολος Κόντος από Soultanoi Sxhmatariou φεύγει ολομόναχος στον αιφνιδιασμό και τελειώνει τη φάση με δυναμικό κάρφωμα με τα δύο χέρια. Δύναμη και θέαμα που δικαιωματικά βρίσκεται στην κορυφή του Top-10.



