Basketaki Salonica: Αφιέρωμα στους Coble

Συνέχεια στα αφιερώματα του Basketaki παίρνουν οι Coble, μια ομάδα που πηγαίνει εξαιρετικά καλά στα παρκέ από την πρώτη μέρα.

Οι Coble τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν ανελλιπώς στη φάση των "16" της Master League και ποντάρουν σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο κοντινό μέλλον. Μιλήσαμε με τους ιδρυτές της ομάδας, Θοδωρή Παπία και Γιώργο Ντισλή, και μάθαμε περισσότερα για την ομάδα.

1. Αρχικά καλησπέρα παιδιά, ποιος ήταν ο κυριότερος λόγος σύστασης της ομάδας;

Η ομάδα μας, η Coble, γεννήθηκε το 2022 από μια κοινή φιλία πολλών χρόνων. Εγώ, ο Θοδωρής Παπίας, και ο πολύ καλός μου φίλος, συνιδρυτής της ομάδας και πλέον κουμπάρος μου, ο Γιώργος Ντισλής, παίζαμε πολλά χρόνια μπάσκετ ως συμπαίκτες σε διάφορες ομάδες και μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία για το παιχνίδι. Ξέραμε λοιπόν ότι μπορούσαμε να χτίσουμε κάτι γνήσιο, δικό μας από την αρχή. Την ευκαιρία αυτή μας την έδωσε η διοργάνωση του Basketaki που έφερε νέα δεδομένα στο μπάσκετ τόσο της πόλης μας όσο και άλλων πόλεων. Κάθε παρέα πλέον μέσω του Basketaki μπορεί να γίνει μια ομάδα και να ζήσει το όνειρο της συμμετοχής σε ένα πολύ αξιόλογο πρωτάθλημα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό! Έτσι και εμείς θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένες αξίες: ήθος, αγάπη για το μπάσκετ και ομαδικότητα και πάνω απ' όλα να απολαμβάνουμε κάθε λεπτό στο παρκέ!

2. Ποια ήταν η έμπνευση του ονόματος της ομάδας;

Αυτή ήταν μια αρκετά αστεία κατά τη γνώμη μας ιστορία που εμπλέκει και τον πεθερό μου (Θοδωρής). Το καλοκαίρι του 2022, καθώς "στήναμε" την ομάδα και με τον μεταγραφικό "οργασμό" να κυριαρχεί, έπρεπε να βρούμε κι ένα όνομα. Υπήρξαν φυσικά αρκετές αξιόλογες προτάσεις σε αυτή την δημιουργική φάση, αλλά κάτι δεν μας καθόταν καλά. Θέλαμε κάτι να ξεχωρίζει! Όσο όμως μιλούσαμε στο τηλέφωνο επαναλαμβάναμε συνεχώς τη λέξη κομπλέ, οπότε συμφωνούσαμε σε κάτι. Έτσι, ο πεθερός μου μας πρότεινε αυτή η "τόσο αγαπημένη μας λέξη" να γίνει το όνομα της ομάδας μας, ιδέα που ομολογουμένως μας άρεσε και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

3. Πώς επιλέξατε το χρώμα της φανέλας;

Από την αρχή ήταν σαφές: θέλαμε κάτι να ξεχωρίζει, να είναι έντονο και να μην μοιάζει με τη φανέλα καμιάς άλλης ομάδας. Ο συνδυασμός του μπλε και του κίτρινου μας εκφράζει απόλυτα, αφού αποτελούν και τα δύο ζωηρά και δυναμικά χρώματα, όπως θέλουμε να είναι και η παρουσία μας στα παρκέ. Παράλληλα, το μπλε συνάδει και με το όνομα μας: Co-ble, επομένως δεν γινόταν να λείπει από τη φανέλα μας. Κρίνοντας μάλιστα από τα βλέμματα στο γήπεδο, θεωρούμε πως πετύχαμε το στόχο μας, να εντυπωσιάζουμε εκτός από το παιχνίδι και με τις φανέλες μας!

4. Πώς γίνεται η επιλογή των παικτών;

Για εμάς ο χαρακτήρας έρχεται πάντα πρώτος. Δεν ψάχνουμε απλώς παίκτες - ψάχνουμε ανθρώπους. Ανθρώπους που να μοιράζονται τις αξίες μας, ανθρώπους που στηρίζουν τον διπλανό τους και που αντιλαμβάνονται το μπάσκετ ως ομαδικό άθλημα με την πλήρη σημασία του. Πιστεύουμε ότι η ομοιογένεια και το οικογενειακό κλίμα φαίνονται μέσα στο παιχνίδι μας και θεωρούμε παράσημο μας την παρουσία μας τόσα χρόνια στη διοργάνωση, δίχως να μαλώσουμε ούτε μεταξύ μας, αλλά ούτε και με τους αντιπάλους μας.

5. Ποια στιγμή στο Basketaki Salonica έχει χαραχθεί στο μυαλό σας;

Για εμάς όλες οι στιγμές στα παρκέ είναι ανεξίτηλες. Ο μεγαλύτερος μας στόχος άλλωστε είναι να ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι. Αν όμως έπρεπε να διαλέξουμε μια στιγμή που πραγματικά θα μοιραζόμαστε στον χρόνο, αυτή είναι ένα παιχνίδι στις 23 Ιουνίου 2023. Σε εκείνο το παιχνίδι στο πλαίσιο του Summer League είχαμε κερδίσει και αφιερώσει τη νίκη στη νεογέννητη τότε κόρη του Γιώργου και βαφτισιμιά μου, Νεφέλη! Ήταν μια πολύ ωραία και συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή για εμάς, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα περιμέναμε πως και πως τη γέννηση της μικρής και έτσι μπορέσαμε να το γιορτάσουμε με μια πολύ ωραία εμφάνιση που συνδυάστηκε με νίκη. Μάλιστα ο μπαμπάς της, ο Γιώργος ήταν τόσο χαρούμενος που είχε βγει και MVP του ματς με μια μεγαλειώδη εμφάνιση.

6. Ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος της ομάδας;

Ο στόχος μας είναι απλός και ειλικρινής: να παίζουμε μπάσκετ όσο το σώμα και η ψυχή μας μάς το επιτρέπουν. Θέλουμε βέβαια να διατηρούμε μια ανταγωνιστική ομάδα που όμως δεν θα ξεχάσει ποτέ τις αρχές της: ήθος, αγάπη για το παιχνίδι, ευγενή άμιλλα και ομαδικότητα. Τίτλοι και τρόπαια φυσικά θα είναι καλοδεχούμενα, εφόσον έρθουν, αλλά ο πρωταρχικός μας στόχος παραμένει αναλλοίωτος: να χαμογελάμε κάθε φορά που βγαίνουμε στο παρκέ.