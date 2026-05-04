«ΩΩΩ ΤΙ ΕΒΑΛΕ Ο ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ…» στην κορυφή του Novibet Top 10!

Δείτε τις καλύτερες φάσεις του Novibet TOP 10 στο Basketaki Athens.

Στο νούμερο 10, o Α. Κοτσίλης της Unics Kazanisto κάνει μια φοβερή τρίπλα πίσω από την πλάτη του και πασάρει υπέροχα στον ελεύθερο Β. Σωτηρίου , ο οποίος τελείωσε όμορφα τη φάση με ταμπλό κερδίζοντας και το φάουλ

Στο νούμερο 9, o Κ. Μπιλάλης βρίσκει με alley oop πάσα τον Γ. Βαγενα, ο οποίος άφησε γλυκά τη μπάλα στο καλάθι, προσθέτωντας δύο πόντους στην ομάδα των Cardinals !!!

Στο νούμερο 8, ένα μεγαλοπρεπέστατο ‘’STOP’’ του Χαράλαμπου Κελέση της Pack Squad που κυνήγησε τον αντίπαλό του και τον κόλλησε στο ταμπλό!

Στο νούμερο 7, απίστευτος Δ. Βικτωράτος με μπάσιμο από τα αριστερά περνώντας στον αέρα κάτω από το καλάθι για να αποφύγει τους αντιπάλους του, αφήνοντας την μπάλα με φάλτσα στο ταμπλό, σημειώνοντας έτσι 2 ποντάκια για τους Οικοδόμους !!!

Στο νούμερο 6, αιφνιδιασμός από Valhalla Phantoms με τον Hooman Shooli να μην τον φτάνει κανείς και να καρφώνει την μπάλα με το δεξί χέρι!

Στο νούμερο 5, υπέροχη συνεργασία των Trelakers όπου ο Σ. Αβαράκης έδωσε μαγική ασίστ, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, βρίσκοντας τον Σ. Κωτσάκη που άφησε την μπάλα στο καλάθι με αριστερό lay up !!!

Στο νούμερο 4 ,Α-ΠΙ-ΘΑ-ΝΟΣ Γ. Κτενίδης που πέρασε στον Α. Παρασκευόπουλο μια απίστευτη πάσα κάτω από τα πόδια του με πλάτη κι ανάμεσα από δύο αμυντικούς με τον 2ο να μη χαλάει την ασίστ και να προσθέτει δύο πόντους για την Aladalon !

Στο νούμερο 3, o Μπράιαντ Μπακάλης φεύγει στον αιφνιδιασμό για τους Citydogs και καρφώνει δυναμικά με το δεξί την μπάλα στο καλάθι !

Στο νούμερο 2, πάλι οι Citydogs, αυτή τη φορά με τον Παναγιώτη Καραμανόγλου να βάζει ένα απίστευτο καλάθι, αφού κάνοντας το δεξί μπάσιμο, πέρασε κάτω από το καλάθι κι άφησε χωρίς να βλέπει την μπάλα με το αριστερό κι αυτή προσγειώθηκε στο καλάθι χωρίς να βρει πουθενά!

Στην κορυφή του Νovibet Top 10, ο Βασίλης Μπισκίνης των Edu Legends έβαλε το μία φορά στο εκατομμύριο !!! Αφού έτρεξε να κρατήσει την μπάλα ζωντανή στο παιχνίδι, στην προσπάθειά του να τη γυρίσει πίσω, και χωρίς να βλέπει, τής έδωσε μια απίθανη καμπύλη κι εκείνη κατέληξε στο αντίπαλο καλάθι , αφού πρώτα πέρασε πάνω από το ταμπλό!!!Αυτά δεν μπαίνουν!!!