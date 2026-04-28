Basketaki Salonica: Ανασκόπηση εβδομάδας

Εξαιρετικούς αγώνες και μεγάλο σασπένς είχαμε σε όλα τα παιχνίδια αυτής της εβδομάδας, με το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς να καταλήγει στα χέρια του πολυνίκη Άξονα.

Στη Development 2 League αρχικά είχαμε τους επαναληπτικούς των προημιτελικών, με τους Jazz να κερδίζουν για δεύτερη φορά τους Pick n' Coc (73-60) και έτσι να παίρνουν τον δρόμο των ημιτελικών, εκεί όπου θα συναντούσαν τους γνωστούς τους Amino Animo που έκαναν το καθήκον τους και υπέταξαν τους Midnight Buckets με 74-54. Σπουδαία εμφάνιση έκαναν για ακόμα μια φορά οι Airballers και μολονότι ηττήθηκαν με 54-51 απέναντι στους ΠΟΠ84, διατήρησαν την διαφορά από τον πρώτο αγώνα και έτσι θα έβρισκαν στον δρόμο τους τούς Golden Rail Warriors, που γεύτηκαν την πίκρα της ήττας από τους SKG Sonics με 64-63 αλλά κράτησαν το προβάδισμα τους από τον πρώτο αγώνα. Στα ημιτελικά οι "πολεμιστές" επιβεβαίωσαν το πόσο καλή ομάδα έχουν και έτσι επέβαλλαν τον ρυθμό τους απέναντι στους Airballers και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με 63-47 και συνάμα το μονοπάτι για τον τελικό. Εκεί θα βρουν απέναντι τους τούς Jazz, που με ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο έκαναν το καθήκον τους απέναντι στους Amino Animo κερδίζοντας με 68-79 και έτσι θα βρεθούν σε τρίτο τελικό μέσα σε δύο χρόνια!

Στη Development League διεξήχθησαν οι επαναληπτικοί των προημιτελικών, με τους Δεν Έχει στο πρώτο χρονικά παιχνίδι να δείχνουν ότι η φανέλα παίζει ρόλο και στο Basketaki. Κατάφεραν να επικρατήσουν στην τελευταία φάση με 63-65 των Kourkoubinia-Pizza Greca, όμως η νίκη ήταν γλυκόπικρη καθώς οι δεύτεροι πέρασαν στα ημιτελικά, εκεί όπου θα έβρισκαν τους Phoenix BC, που ηττήθηκαν μεν με 69-71 από την Deportivo αλλά διατήρησαν το προβάδισμα τους από την πρώτη μάχη. Στον άλλον προημιτελικό οι Sintrim Team κατόρθωσαν να κερδίσουν με 55-64 τους Basketόσαυρους, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να βρεθούν στο επόμενο σκαλοπάτι. Αντίπαλοι για τις "σαύρες" θα ήταν οι Cartel BC που έκαναν το 2/2 απέναντι στους αξιόμαχους Milgyraki Bucks.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό οι Phoenix BC άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν προς τη γη του τελικού, παίρνοντας θρυλική νίκη απέναντι στα Kourkoubinia Pizza-Greca με 70-69, ενώ στον άλλον ημιτελικό οι Cartel είχαν τις λύσεις στο παιχνίδι των Basketόσαυρων και έτσι πήραν τη νίκη-πρόκριση με 73-68.

Στην Evolution League η αρχή έγινε με τους προημιτελικούς, με τους Basketόσαυρους να ανοίγουν τον "χορό" με τη δύσκολη νίκη τους απέναντι στα Mammoth με 69-74. Η συνέχεια είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, με ACT και Strogguloi να οδηγούνται σε παράταση, εκεί όπου οι δεύτεροι επιβίωσαν με 59-68, ενώ και το επόμενο παιχνίδι δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο, με τους Magoofυδες να παίρνουν μεγάλη νίκη στα σημεία απέναντι στους Sky is the Limit με 71-67. Σειρά είχαν οι ημιτελικοί, με τους Strogguloi να κάνουν μεγάλο παιχνίδι και έτσι να ξεπερνούν το εμπόδιο των αήττητων μέχρι τότε Foodie Hoopers με 43-44, με τους Basketόσαυρους στον άλλον ημιτελικό να βρίσκουν λύσεις από πολλούς παίκτες για να κερδίσουν τελικά τους Magoofυδες με 65-75.

Στη Master League η καλύτερη σειρά αγώνων τη φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε ανάμεσα σε Galanou Raccoons και D&G Greenworks, με τους δεύτερους να βλέπουν το φάσμα δύο παρατάσεων για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν, όμως αυτή τη φορά να βλέπουν την τύχη να τους χαμογελάει καθώς κέρδισαν με 79-85. Στον δεύτερο προημιτελικό η Fioretsina έκανε πειστική εμφάνιση απέναντι στους Jackals και κέρδισε για δεύτερη φορά (92-101), κάτι που έκανε και η Street Elite που επικράτησε με 103-75 των New Slippers.

Στην Elite League σπουδαία εμφάνιση έκανε ο Άξονας στον ημιτελικό απέναντι στους Sicarios, κερδίζοντας στο El Classico με 87-84, και έτσι στον τελικό θα συναντήσει τη Respect, που με το καλύτερο παιχνίδι της την φετινή χρονιά άφησε εκτός τους περσινούς πρωταθλητές της Evolution, Flying Eagles με 72-74.

Τέλος, είχαμε τον πρώτο τελικό της φετινής σεζόν, που ήταν αυτός του Κυπέλλου ανάμεσα σε Άξονα και Sicarios. Οι πρώτοι είχαν προβάδισμα 17 πόντων στο πρώτο μέρος, όμως οι "εκτελεστές" των καλαθιών βρήκαν τον τρόπο για να επιστρέψουν και ήταν μπροστά με έναν πόντο 18" πριν από το φινάλε. Οι άστοχες βολές του Μητσάκη όμως αποδείχτηκαν καθοριστικές και έτσι ο Γιοσμάς με 2/2 βολές χάρισε ακόμα ένα τρόπαιο στην πλούσια τροπαιοθήκη του Άξονα.