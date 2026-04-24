Basketaki Athens: Αφιέρωμα «Jokers»

Συνέχεια στα αφιερώματα του Basketaki έχουν οι «Jokers», οι οποίοι από μια παρέα του 2011 μετατράπηκαν σε μια ομάδα-οικογένεια στο Basketaki The League.

Η αρχή των Jokers

Όλα ξεκίνησαν το 2011, σε μια απλή, καθημερινή κουβέντα για μπάσκετ. Δύο φίλοι και συνάδελφοι (Νίκος Φιλιππάκος και Γιάννης Κηρύκος - αρχηγός της ομάδας για χρόνια) με κοινή αγάπη για το άθλημα και συνήθεια να δίνουν ραντεβού στα κοντινά γηπεδάκια, σκέφτηκαν κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: να φτιάξουν μια ομάδα για να παίζουν όλοι μαζί. Κάπως έτσι γεννήθηκαν οι Jokers — μια παρέα που έμελλε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια μπασκετική ομάδα.

Το όνομα

Η ομάδα είχε εξαρχής εταιρικό χαρακτήρα, οπότε το όνομα έπρεπε να έχει μια σχετική αναφορά, αλλά και μια δόση χιούμορ. Η επιλογή του “Jokers” ήρθε φυσικά, εμπνευσμένη από το γνωστό παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ. Ένα όνομα που τελικά αποδείχθηκε απόλυτα ταιριαστό, αφού η ομάδα εξελίχθηκε σε ένα «τυχερό χαρτί» γεμάτο εμπειρίες και δυνατές στιγμές.

Ο αρχικός σκοπός

Ο στόχος από την πρώτη μέρα ήταν ξεκάθαρος: να περνάνε καλά. Να γελάνε, να διασκεδάζουν και να χτίζουν σχέσεις μέσα από το παιχνίδι. Οι Jokers δεν δημιουργήθηκαν με γνώμονα τους τίτλους, αλλά την παρέα — και αυτό παραμένει μέχρι σήμερα η βάση τους.

Οι καλύτερες και οι πιο δύσκολες στιγμές

Οι όμορφες στιγμές είναι πολλές, όμως κάποιες ξεχωρίζουν. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος Master το 2016 αποτελεί ορόσημο, καθώς μια ομάδα που ξεκίνησε από το μηδέν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή μέσα σε πέντε χρόνια.

Εξίσου δυνατή ήταν και η πορεία στο Summer 2018. Παρά τις σημαντικές απουσίες (του Γιάννη Πανόπουλου και του Σπύρου Κωστελέτου), παίκτες της ομάδας ταξίδεψαν από παντού για να δώσουν το «παρών» στον τελικό, έπαιξαν με ψυχή και συνέβαλαν σε μια αξέχαστη νίκη.

Στον αντίποδα, οι πιο δύσκολες στιγμές δεν έχουν να κάνουν με ήττες, αλλά με αποχωρήσεις. Κάθε φορά που ένα ιδρυτικό μέλος αποσύρεται, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, αφήνει πίσω του ένα σημαντικό κενό.

Ο κορυφαίος παίκτης

Για τους Jokers δεν υπάρχει ένας κορυφαίος παίκτης. Η φιλοσοφία της ομάδας βασίζεται στη συλλογικότητα. Όλοι όσοι φόρεσαν τη φανέλα συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο, και αυτή η ομαδικότητα είναι που κρατά την ομάδα ζωντανή όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι για έναν και ένας για όλους!

Οι παίκτες που… δεν ήρθαν ποτέ

Υπάρχουν πολλοί παίκτες που οι Jokers θα ήθελαν να έχουν στο ρόστερ τους — και το συναίσθημα είναι αμοιβαίο. Η ομάδα διατηρεί πάντα ανοιχτή την πόρτα για νέες προσθήκες, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της.

Αγώνες που έμειναν αξέχαστοι

Αν υπήρχε ένα παιχνίδι που θα ήθελαν να ξαναζήσουν, αυτό θα ήταν ο τελικός του Summer 2018 — για τα συναισθήματα, την ένταση και το ιδανικό φινάλε.

Παράλληλα, διαχρονικά απολαμβάνουν τις αναμετρήσεις με ομάδες όπως οι Λεγάμενοι, οι Χάρλεμς, το Black Mamba και η Hood, με τις οποίες έχουν χτίσει μια δυνατή μπασκετική «αντιπαλότητα».

Οι στόχοι του σήμερα

Οι Jokers συνεχίζουν με την ίδια φιλοσοφία: να περνούν καλά, να δημιουργούν στιγμές και να παραμένουν ενωμένοι. Οι τίτλοι είναι καλοδεχούμενοι, αλλά δεν αποτελούν αυτοσκοπό.

Basketaki The League

Η επιλογή του Basketaki The League δεν είναι τυχαία. Γιατί εκεί είναι η κορυφή. Κι οι Jokers, πάντα κοιτάμε ψηλά.

Οι Jokers αποτελούν μέρος της διοργάνωσης από τα πρώτα της βήματα και έχουν εξελιχθεί μαζί της. Από τα πρώτα winning t-shirts και τα απλά βίντεο, μέχρι τα σύγχρονα στατιστικά, τα highlights και τα podcasts, η πορεία είναι κοινή και συνεχώς ανοδική.

Τι σημαίνουν οι Jokers

Για τα μέλη της ομάδας, οι Jokers είναι κάτι πολύ περισσότερο από μπάσκετ. Είναι διέξοδος από την καθημερινότητα, τρόπος να καθαρίζει το μυαλό και να γεμίζει η ψυχή. Είναι, με μια λέξη, η «θεραπεία» τους.

Οι άνθρωποι πίσω από την ομάδα

Η ιστορία των Jokers δεν θα ήταν η ίδια χωρίς τους ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους. Μιας και δεν μπορούσε να αναφέρει όλους αυτούς που έχουν φορέσει κατά καιρούς τη φανέλα της ομάδας, η διοίκηση των Jokers θα ήθελε να ευχαριστήσει κάποια μέλη που αφήσαν ανεξίτηλη πινελιά στην ομάδα, όπως ο κόουτς Χάρης Βασιλειάδης , οι Γιώργος Βιτωρακης, Πέτρος Μπαλος, Κώστας Μπισμπιλής, Δημήτρης Αγγελακης, Διονύσης Κανδιανοπουλος, Μαραγκουδακης Νίκος, Γιάννης Γουρναροπουλος, Παντελής Τζιτζογλάκης, Δημήτρης Σταγιανος , που φρόντισαν να δημιουργήσουν στιγμές , αλλά και να είναι κοντά στην ομάδα ακόμη και σήμερα!

Οι Jokers δεν είναι απλώς μια ομάδα του Basketaki. Είναι μια ιστορία που συνεχίζεται — με την ίδια αγάπη για το παιχνίδι και, κυρίως, για την παρέα!