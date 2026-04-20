Απολαυστικό κι εορταστικό Novibet Top 10!

Δείτε το εντυπωσιακό Novibet TOP 10 στο Βasketaki the League της Αθήνας.

Στο νούμερο 10, o Μ. Φραντζέσκος των Airμπωλ βρίσκει με alley oop πάσα τον Χ. Μαρκούτη, ο οποίος τελείωσε όμορφα τη φάση με ταμπλό !!!

Στο νούμερο 9, υπέροχη συνεργασία των Grapevine Groove με τον Α. Τάβλα να διαβάζει το double team και να δίνει στον Ν. Κανταρτζή, ο οποίος τελείωσε τη φάση σε πρώτο χρόνο με όμορφο lay up!

Στο νούμερο 8, τρομερή no look ασίστ του Γ. Πανδή στον Β. Κουναλάκη, ο οποίος ανενόχλητος σκόραρε 2 πόντους για την ομάδα της Stone City Thunder !

Στο νούμερο 7, απίστευτος Γ. Ηλιαδάκης βρίσκει με no look πάσα πίσω από την πλάτη τον Λ. Πόγκα που προσέθεσε εύκολα 2 ποντάκια για τους Titans !!!

Στο νούμερο 6, αιφνιδιασμός των Miami Heets με μια εξαιρετική σκαστή πάσα του Ν. Αναστασίου στον Π. Δρίτσα, ο οποίος τελείωσε τη φάση με όμορφο lay up περνώντας κάτω από το καλάθι!

Στο νούμερο 5, ο Αδάμ Παπαμαστοράκης του Uncle Drew πήρε τον αριστερό διάδρομο και κάρφωσε δυναμικά με το δεξί χέρι το αντίπαλο καλάθι!!!

Στο νούμερο 4 ,ο Αντώνης Καλογερόπουλος από Alepoudiarides έκανε το μπάσιμο κ με μια μαγική προσποίηση για πάσα πίσω από την πλάτη, έστειλε τον αντίπαλό του για σπίρτα και με ένα γλυκό lay up άφησε την μπάλα στο καλάθι!

Στο νούμερο 3, φοβερός Γιάννης Βεντούρης των Spacers Beta που μέσα στην κίνηση άφησε ανάποδα στον αέρα την μπάλα στο καλάθι, σκοράροντας με ταμπλό!

Στο νούμερο 2, ποιος άλλος ;! ο Γιάννης Αθηναίου από Sthenos BC, ο οποίος είδε τον Νίκο Αθηναίου ξεμαρκάριστο στη γωνία του τριπόντου και τον βρήκε με μια ασύλληπτη no look πάσα πίσω από την πλάτη, με τον 2ο φυσικά να το κολλάει το τρίποντό του!

Στην κορυφή του Νovibet Top 10, ο Βασίλης Τασατζής των Κεμπάπ BC βάζει ένα ΑΠΙΘΑΝΟ σουτ πέφτοντας, με πλάτη στο καλάθι και με μια καμπύλη που θα άγγιζε κ τα λάβαρα του Athens Sports Hall, αν είχε !!!