Basketaki Salonica: Εβδομαδιαία αναφορά

Στην τελευταία εβδομάδα πριν το break λόγω Πάσχα, αμείωτη ήταν η δράση στα παρκέ της Θεσσαλονίκης με τις ομάδας να συνεχίζουν το κυνήγι για την κατάκτηση του τίτλου σε κάθε μία από τις κατηγορίες.

Στην Development League 2, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι αγώνες για την φάση των 8. Οι Golden Rail Warriors με εξωπραγματική εμφάνιση έκλεισαν ήδη εισιτήριο για την τετράδα νικώντας εύκολα τους SKG Sonics με 91-62. Ευρεία νίκη και καλό προβάδισμα ενόψει επαναληπτικού και για Jazz est.2022 που σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ κατάφεραν με οδηγό την άμυνα να νικήσουν με 41-59 τους Pic n' Coc. Όλα ανοιχτά ανάμεσα σε Air Ballers και ΠΟΠ84 με τους πρώτους να έχουν ένα μικρό +4 ενόψει της ρεβάνς (50-46). Οι Amino Animo με εξαιρετική δουλειά αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει και αυτή με τη σειρά της ενα +3,αφού χαμογέλασε αυτή στο πρώτο αγώνα με αντιπάλους τους Midnight Buckets (51-54).

Στην Development League 1, για την φάση των 8, τα Kourkoubinia BC νίκησαν με 54-66 τους Δεν Έχει και έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει επαναληπτικού πατώντας πάνω στο καλό τους ξεκίνημα. Εμφάνιση - δήλωση για τους Phoenix BC που δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στην Deportivo BC (63-82) έχοντας κάνει καθοριστικό βήμα για την είσοδο στην τετράδα. Νίκη για τους Cartel BC με 61-70 απέναντι στους Milgyraki Bucks, με τα "ελάφια" να χαμογελούν αφού κατάφεραν να μαζέψουν μια διαφορά που άγγιξε ακόμα και τους 20 πόντους. Νίκη-μιση πρόκριση για τους Basketόσαυρους που δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Sintrim Team που τους νίκησαν με 55-72.

Στην Evolution League, το μενού περιελάμβανε αναμετρήσεις για την 9η αγωνιστική. Οι Foodie Hoopers με επιθετική πολυφωνία κατάφεραν να νικήσουν εύκολα τους Basketόσαυρους με 108-66. Οι Στρογγυλοί έχοντας απίστευτη αμυντική προσήλωση κατάφεραν να περάσουν πρώτοι το νήμα και να νικήσουν τους Sky is the Limit με 50-49. Τέλος, το ACT σε ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές έφυγε με το ροζ φύλλο αγώνα αφού νίκησε με 76-71 τους Mammoth.

Στην Master League, πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four απο τους Street Elite που σε παιχνίδι που οι άμυνες πήγαν.. περίπατο νίκησαν τους μαχητικούς New Slippers με 92-99. Οριακή νίκη για τους D&G Greenworks που στο ντέρμπι με τους Galanou Raccoons πήραν ως παρακαταθήκη ένα ισχνό +3 ενόψει της ρεβάνς (64-61). Αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους 4 και από την Fioretsina Salonica που δεν δυσκολεύτηκε να περάσει το εμπόδιο των ελλειπών Jackals αφού τους νίκησε με 73-57.

Τέλος, προέκυψε το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του κυπέλλου. Ο Άξονας με τρομερή ανατροπή στα τελευταία 30" κατάφερε να φέρει τούμπα την αναμέτρηση με τους D&G Greenworks να στέλνει το ματς στην παράταση και να πάρει την μεγάλη πρόκριση με σκορ 102-101. Στον δεύτερο ημιτελικό, ο οποίος ήταν βγαλμένος από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ οι Sicarios πέρασαν το εμπόδιο της μαχητικής Team DK, παίρνοντας το δεύτερο και τελευταίο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.