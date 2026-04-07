Top 10 Basketaki Salonica
Εβδομαδιαίο top 10 με φάσεις από...άλλο πλανήτη που αποδεικνύουν ότι το Basketaki Salonica είναι στα καλύτερά του λίγο πριν την διακοπή του Πάσχα.
- Αρχίζουμε με το no 10, όπου συναντάμε το τρομερό block του Θράσου Οδοντίδη της Puebla που πήρε τα βήματα και είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι.
- Νο 9,με τον Νίκο Χατζηδημητράκη των Phoenix BC να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια και να τελειώνει όμορφα την φάση με σπάσιμο της μέσης.
- Στο νο. 8 δεσπόζει η τάπα του Ιωάννη Παπά των Basketόσαυρων που έκοψε τον αντίπαλο του εντυπωσιακά σε προσπάθεια τριών πόντων που επιχείρησε.
- Κατεβαίνουμε μια θέση με τον Σπυρίδων Τρικαλιώτη των Goon Squad να χορεύει αντιπάλους και να τελειώνει όμορφα την φάση με δεξί lay up.
- Στο νο6, θα συναντήσουμε το εξωπραγματικά δύσκολο σουτ του Παναγιώτη Κατσαδούρη των Seattle SuperΨΩΝΙΑ που με πίεση χρόνου αλλά και αντιπάλου πέτυχε ένα παρανοϊκό τρίποντο από τα 7,5 μέτρα.
- Στα μισά του Novibet Top 10,υπάρχει η όμορφη no look assist του Γιώργου Κώττα των Street Elite που τράβηξε παίκτες πάνω του και βρήκε τον ελεύθερο συμπαίκτη του.
- Φτάνοντας στο νο. 4,θα βρούμε ο Θεμιστοκλής Σκυφτας των Cartel με εξαιρετική spin move προστάτευσε την μπάλα και πέτυχε ένα όμορφο καλάθι
- Μπαίνοντας στο top 3,θα συναντήσουμε το πολύ δύσκολο σουτ τριών πόντων του Βασίλη Γιαχανατζή των Legends που με την λήξη της περιόδου έδωσε τρεις πόντους στην ομάδα του.
- Μια θέση πριν την κορυφή,βρίσκουμε το όμορφο scoop τελείωμα του Τατιανου Χριστοφίδη των Golden Steak Evosmsos που νίκησε κατά κράτος τον αντίπαλο του παίρνοντας και το φάουλ.
- Στην κορυφή του εβδομαδιαίου Novibet Top 10, έχουμε τον Γιάννη Βασιλείου της Manchester United BC που ξεμαρκαρίστηκε από τον αντίπαλο του και πέτυχε ένα δύσκολο τρίποντο πριν την λήξη του χρόνου
