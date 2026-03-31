Basketaki Salonica: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Με κομβικούς αγώνες για την εξέλιξη των πρωταθλημάτων συνεχίστηκε άλλη μια εβδομάδα, με τις ομάδες να παλεύουν με "νύχια" και με "δόντια" για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στη Development 2 οι Pick n' Coc έκαναν την ανατροπή από το πρώτο παιχνίδι και πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τους "8" μετά τη μεγάλη εμφάνιση τους απέναντι στους Gladiators Salonica, κερδίζοντας τη μονομαχία με 55-46. Δυνατή μάχη είχαμε και ανάμεσα σε ΟΑΣΘ και ΠΟΠ84, με τους πρώτους να παίρνουν το "αίμα" τους πίσω από την ήττα στο πρώτο ματς, όμως η νίκη με 65-58 δεν αρκούσε και έτσι οι "κιτρινόμαυροι" πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Στην αντίπερα όχθη, Amino Animo και Golden Rail Warriors είχαν εύκολο έργο απέναντι σε Tegridy Farms και Wild Goats αντίστοιχα, παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τα προημιτελικά. Άλλο ένα κλειστό παιχνίδι έγινε ανάμεσα σε Πανικό και SKG Sonics, με τους δεύτερους να δείχνουν δυνατοί στα κρίσιμα σημεία και έτσι να επιβιώνουν με 42-45 και να προκρίνονται στα προημιτελικά, με τους Air Ballers να τους ακολουθούν μετά τη μεγάλη νίκη τους με 67-61 επί των Toy Men.

Στη Development τις μεγάλες εμφανίσεις συνέχισε η Deportivo και έκαμψε για δεύτερη φορά την αντίσταση των SKG Bugs με 55-59, για να βρεθεί στα προημιτελικά με την πρώτη της κιόλας χρονιά στο Basketaki Salonica, εκεί όπου θα βρουν μπροστά τους την καλοδουλεμένη μηχανή των Phoenix BC, που κέρδισαν ξανά τους Kamptzida Lizards με 88-56. Μετά το "Χ" από το πρώτο παιχνίδι, οι Δεν Έχει έδειξαν πολύ σκληροί για να "πεθάνουν" και επικράτησαν των Seattle Superψώνια με 71-64, εκεί όπου θα βρουν μπροστά τους τα Kourkoubinia - Pizza Greca που υπέταξαν τους δυσκολοκατάβλητους Tsipourman με 75-57. Τη νίκη με 77-70 πανηγύρισαν οι Μπουλντόζες απέναντι στους Basketόσαυρους, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό και οι δεύτεροι πήραν πολύ μεγάλη πρόκριση, και θα συναντήσουν τους Sintrim Team που μολονότι ηττήθηκαν από τους Partouzan Salonica με 59-65 διατήρησαν τη διαφορά και θα είναι για άλλη μια χρονιά στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στην Evolution League αήττητοι παρέμειναν οι Foodie Hoopers με πειστική εμφάνιση με τους Magoofυδες και νίκη με 71-56, κάτι που έκαναν και οι Basketόσαυροι με την επικράτηση επί των Strogguloi με 85-45. Τέλος, την πρώτη νίκη τους στην κατηγορία πήραν οι Mammoth που κέρδισαν τους Entersoftone με 80-49.

Στη Master League συγκλονιστικό παιχνίδι διεξήχθη ανάμεσα σε 86ers και New Slippers, με τους δεύτερους να βρίσκουν μεγάλο σουτ με τον Μαυρίδη για να "δραπετεύσουν" με την πρόκριση και το 64-70, και στους "8" θα βρουν μπροστά τους την ομάδα των Street Elite, που μολονότι ηττήθηκαν από τους Brick City Salonica με 79-72 πήραν την πρόκριση χάρη στην μεγάλη διαφορά που είχαν "κληρονομήσει" από το πρώτο ματς. Την ανατροπή έκαναν οι Legends στη μάχη με την Manchester United, διασκεδάζοντας και τις εντυπώσεις με μεγάλη νίκη με 106-50, και στην επόμενη φάση θα βρουν μπροστά τους την Puebla, που κάλυψε τη διαφορά των εννιά πόντων στο παιχνίδι με τους HotDogz και πήρε μεγάλη νίκη με 52-66. Δυναμική εμφάνιση για άλλη μια φορά για τους Jackals που βρήκαν λύσεις και επικράτησαν των Aristotelicans με 56-76 και στην επόμενη φάση θα βρουν τους άλλοτε πρωταθλητές της Elite Fioretsina Salonica, που επιβλήθηκαν με 64-80 των Brokers.

Στην Elite by Novibet η Team DK πάλεψε στα ίσια απέναντι στους Sicarios, όμως οι δεύτεροι κέρδισαν για δεύτερη φορά στη σειρά αγώνων με 95-98 και πήραν έτσι την πρόκριση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες. Στα ημιτελικά θα συναντήσουν στο παραδοσιακό "El Classico" τα Φροντιστήρια Άξονας, που είχαν σαν από μηχανή Θεό τον Ερμείδη, που με το άγγιγμα του στη μπάλα πρόλαβε τον "μπαμπούλα" χρόνο και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του, που μολονότι ηττήθηκε με 80-76 από την Goon Squad κράτησε τη διαφορά από το πρώτο ματς. Στην άλλη πλευρά οι Respect έκαναν το καλύτερο παιχνίδι τους στη χρονιά την κατάλληλη στιγμή και υπερκάλυψαν τη διαφορά που είχαν χάσει στο πρώτο παιχνίδι, επικρατώντας των Hellas Paper Bears με 82-66, εκεί όπου θα διασταυρώσουν τα "ξίφη" τους με τους Flying Eagles, που "πέταξαν" ψηλά και κέρδισαν τους MnP με 67-84.