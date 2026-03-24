«Where assists happen»: Σε αυτό το Novibet Top 10 του Basketaki Athens!

Δείτε τις καλύτερες φάσεις στο Novibet Top 10 του Basketaki Athens.

Στο νούμερο 10, o Σ. Σολωμός ποστάρει, διαβάζει το double team των αντιπάλων και δίνει υπέροχα στον Α. Μπάρδα στην απέναντι γωνία, για ένα…πέναλτι γι αυτόν, ευστοχώντας στο ελεύθερο τρίποντο για τους West Kings !!!

Στο νούμερο 9, υπέροχος αιφνιδιασμός της efood που κατέληξε με μια τρομερή no look alley oop πάσα του Φ. Παπουτσή στον Α. Καπνίτη, ο οποίος άφησε την μπάλα στο καλάθι!

Στο νούμερο 8, φοβερή half court no look ασίστ του Χαΐδάκη στον Κώνστα, ο οποίος δε δυσκολεύτηκε να σκοράρει τους 2 πόντους για την ομάδα των Beeranhas !

Στο νούμερο 7, ο Θοδωρής Γραμματικόπουλος των Κούρων Κέας είδε ότι έληγε ο χρόνος επίθεσης κι αν και βρισκόταν σχεδόν στα 10 μέτρα, σούταρε και έσκισε το διχτάκι του Basketaki Arena !!! Στο νούμερο 6, Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΟΣ Αντώνης Καλαγκάτσης της Pressof BC που έκανε ποδιά στον αντίπαλό του σαν 10άρι ποδοσφαίρου παλιάς κοπής και στη συνέχεια τελείωσε τη φάση με πεταχτάρι!

Στο νούμερο 5, ΑΠΙΘΑΝΟ τρίποντο του Γιώργου Κάχρη από Piccadily, ο οποίος αφού έκανε περιστροφή, έριξε τη βόμβα από τα 9μ, παρά την ασφυχτική πίεση του αντιπάλου του!!!

Στο νούμερο 4 ,ο Κάραμ Αλ Ρατζάμπι πήρε τα βήματα του αντιπάλου και έδωσε ένα μεγαλοπρεπές ‘‘STOP’’, προστατεύοντας το καλάθι των Sugar Mountains!!!

Στο νούμερο 3, ο Δημήτρης Λακιώτης από Oklahomata έκανε το δεξί μπάσιμο κι αφού…τα βρήκε ζόρικα, έκανε μια περιστροφή στον αέρα, σα να μην τρέχει τίποτα, κι έβαλε ένα απίθανο καλάθι με ταμπλό!

Στο νούμερο 2, εξαιρετικά εκτελεσμένο pick n roll από Brazzerzz Beachterzz όταν ο Π. Βγενόπουλος πήρε το screen από τον Φ. Δριβάκο και του έδωσε μια φοβερή no look alleyoop πάσα με τον 2 ο να ευστοχεί σε πρώτο χρόνο, τελειώνοντας άψογα το συνδυασμό!

Γι άλλη μια εβδομάδα, δε θα μπορούσε να λείπει ο Γιάννης Αθηναίου από Sthenos BC, ο οποίος ,στην κορυφή του Top10 αυτής της εβδομάδας, είδε με μάτια στην πλάτη στον αιφνιδιασμό τον Α. Τσουργιάννη και τον βρήκε με μια φοβερή πάσα πίσω από την πλάτη σε πρώτο χρόνο με τον 2 ο να τελειώνει όμορφα τη φάση με αριστερό lay up!